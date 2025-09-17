ua en ru
Единственный противник войны. Близкий соратник Путина уходит из Кремля, - СМИ

Среда 17 сентября 2025 20:37
Единственный противник войны. Близкий соратник Путина уходит из Кремля, - СМИ Фото: Дмитрий Козак (kremlin.ru)
Автор: Иван Носальский

Дмитрий Козак написал заявление об увольнении по собственному желанию с должности заместителя главы администрации президента РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Алексея Венедиктова в Telegram.

Венедиктов утверждает, что информацию об увольнении Козака раскрыли осведомленные источники в Москве.

По словам журналиста, если информация об уходе Козака подтвердится, это станет "уникальным прецедентом" в истории путинской вертикали власти.

Что известно о Козаке

Стоит заметить, что Дмитрий Козак является соратником российского диктатора Владимира Путина еще с 1990-х годов.

После того, как Козак 12 лет проработал вице-премьером, в 2020 году он стал заместителем главы администрации президента РФ. Он отвечал за отношения со странами СНГ.

В прошлом месяце издание The New York Times писало, что Козак якобы отговаривал Путина от начала полномасштабной войны против Украины.

В этом году, по словам Козака, он представил главе Кремля предложение, которое предусматривало прекращение боевых действий и проведение мирных переговоров.

Также политик, вероятно, призывал Путина к "неудобным" реформам, в том числе к созданию независимой судебной системы.

NYT утверждало, что Козак - единственный высокопоставленный российский чиновник, который открыто выступил против войны с Украиной.

