Путін звільнив свого соратника Козака, який був проти війни в Україні
Російський диктатор Володимир Путін звільнив Дмитра Козака з посади заступника керівника Адміністрації президента РФ. Причиною стала критична позиція чиновника щодо війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
У російських засобах масової інформації було оприлюднено указ Путіна про звільнення Козака. Однак на офіційному сайті Кремля документ відсутній.
Хто такий Дмитро Козак
Дмитро Козак - російський державний діяч, у 1990-ті років працював з Путіним у мерії Санкт-Петербурга і вважається його давнім соратником.
Впродовж кар’єри він обіймав різні посади в урядових структурах та в Адміністрації президента РФ, зокрема посаду заступника і першого заступника керівника адміністрації Кремля.
У 2020 році Козак повернувся до адміністрації Путіна і почав займався питаннями, що стосувалися тимчасово окупованого Донбасу.
Звільнення Козака
Вперше про звільнення Козака російські ЗМІ повідомили 17 вересня.
У серпні видання The New York Times оприлюднило статтю, в якій з посиланням на джерела зазначило, що Козак у приватній розмові з Путіним начебто назвав помилкою вторгнення в Україну. Опісля його вплив у Кремлі суттєво послабився.
В Інституті вивчення війни (ISW) зазначили, що Козак виконував роль посередника під час мирних переговорів із Україною на початку війни. Політик начебто пропонував угоду про припинення війни в обмін на відмову Києва вступати до НАТО, однак Путін відхилив пропозицію через бажання повністю окупувати Україну.