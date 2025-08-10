ua en ru
Близкий соратник Путина предложил ему прекратить войну в Украине, - NYT

Воскресенье 10 августа 2025 20:25
Близкий соратник Путина предложил ему прекратить войну в Украине, - NYT Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак предложил главе Кремля Владимиру Путину прекратить войну в Украине и начать мирный процесс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По словам источников издания, после начала полномасштабной войны Козак в частном порядке заявил, что отговаривал Путина от боевых действий.

Уже в этом году он сообщил своим коллегам, что представил Путину предложение о прекращении боев и проведении мирных переговоров.

Кроме того, Козак призвал главу Кремля провести внутренние реформы, включая передачу российских силовых структур под государственный контроль, а также создание независимой судебной системы.

По словам людей, близких к кремлю, Козак единственный высокопоставленный чиновник из окружения Путина, который открыто говорит о своем несогласии с войной, хоть он и не делает эту критику публично.

Также NYT пишет, что Козак накануне войны в переговорах с США проводил длинные монологи "о злобном и вероломном режиме в Киеве". Однако в коридорах российской власти предупреждал о страшных последствиях для РФ, если начнется война. В том числе он говорил о серьезном сопротивлении Украины.

Как отмечает издание, позиция заместителя главы администрации президента, судя по всему, ускорила падение его отношений с Путиным. Он меньше стал появляться на публике, в то время, как еще один заместитель - Сергей Кириенко, с энтузиазмом отнесся к войне и части ездил на оккупированную часть Украины.

Кремлевские инсайдеры и чиновник США рассказали NYT, что значительная часть обязанностей Козака перешла Кириенко.

Однако, несмотря на потерю влияния, Козак сохранил определенный доступ к Путину. Тот факт, что глава Кремля держит Козака при себе, отражает лояльность диктатора РФ к своим давним соратникам, говорят источники.

Переговоры по Украине

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп анонсировал, что 15 августа он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в американском штате Аляска. Одной из ключевых тем переговоров будет война в Украине.

Также согласно источникам разных СМИ, не исключено, что в саммите может принять участие и президент Украины Владимир Зеленский.

