Путин сделал вброс о Купянске, Покровске и Константиновке: что выдумал на этот раз

Российский диктатор Владимир Путин сказал, что российские оккупанты якобы взяли под контроль две трети Купянска и "зашли" в еще несколько крупных городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы Кремля на Валдайском форуме.

"Западная группировка войск практически забрала один из крупных населенных пунктов - не забрала - две трети забрала Купянска, там центр уже в наших руках, боевые действия идут в южной части города", - заявил диктатор. Также он добавил, что группировка "Центр" якобы зашла в Красноармейск (так Покровск назывался до 2016 года). "Южная" группировка уже вошла в город Константиновка, а это уже один из оборонительных рубежей, основных оборонительных рубежей. Константиновка, Славянск, Краматорск - это те рубежи, которые создавались уже на протяжении более 10 лет с помощью западных специалистов… Также как зашли в Северск, тоже довольно крупный населенный пункт, и идут боевые действия там", - выдумал Путин.