Главная » Новости » Война в Украине

Путин сделал вброс о Купянске, Покровске и Константиновке: что выдумал на этот раз

Новгородская область, Четверг 02 октября 2025 20:39
Путин сделал вброс о Купянске, Покровске и Константиновке: что выдумал на этот раз Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин сказал, что российские оккупанты якобы взяли под контроль две трети Купянска и "зашли" в еще несколько крупных городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы Кремля на Валдайском форуме.

"Западная группировка войск практически забрала один из крупных населенных пунктов - не забрала - две трети забрала Купянска, там центр уже в наших руках, боевые действия идут в южной части города", - заявил диктатор.

Также он добавил, что группировка "Центр" якобы зашла в Красноармейск (так Покровск назывался до 2016 года).

"Южная" группировка уже вошла в город Константиновка, а это уже один из оборонительных рубежей, основных оборонительных рубежей. Константиновка, Славянск, Краматорск - это те рубежи, которые создавались уже на протяжении более 10 лет с помощью западных специалистов… Также как зашли в Северск, тоже довольно крупный населенный пункт, и идут боевые действия там", - выдумал Путин.

Бои за Купянск

Напомним, еще три недели назад российским оккупантам удалось прорваться ближе к Купянску по подземным трубам.

Также было известно, что российские диверсанты зашли в северную часть города, где их истребляли украинские защитники.

Уже через неделю президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские подразделения зачищают российских оккупантов, которые пробрались в Купянск. По его словам, враг в городе будет уничтожен.

Несколько дней назад город закрыли на въезд и выезд для того, чтобы провести контрдиверсионную операцию.

Бои в районе Покровска

При этом Покровск остается приоритетной целью для россиян. В районе города обычно фиксируют самое большое количество штурмов врага.

В частности, за прошедшие сутки украинские воины отбили под Покровском 45 штурмов.

Пресс-офицер 14-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Червона Калина" Максим Бакулин вчера, 1 октября, рассказал, что ежедневно враг теряет там безумное количество солдат.

При этом официально сообщалось о том, что в город иногда проникают только диверсанты.

Бои в районе Константиновки

В то же время Константиновку россияне регулярно атакуют при помощи авиабомб, артиллерии, РСЗО и дронов.

Никакой официальной информации о том, что россияне зашли в город, не было.

