Уничтожен важный объект РФ: Генштаб назвал самое горячее направление фронта
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 158 боевых столкновений. Покровское направление до сих пор остается самым сложным, где украинские защитники отбили 45 российских штурмов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Враг за минувшие сутки нанес два ракетных и 74 авиационных удара, применил пять ракет и сбросил 162 управляемые авиабомбы. Кроме этого россияне совершили 4312 обстрелов, в том числе 129 - из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 5280 дронов-камикадзе.
Авиаудары зафиксированы, в частности, по районам населенных пунктов Горькое, Железнодорожное Запорожской области.
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, два пункта управления и один другой важный объект врага.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло шесть боестолкновений. Противник нанес 14 авиационных ударов, сбросив при этом 37 управляемых авиационных бомб, совершил 176 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Нововасильевки, Бологовки и Каменки.
На Купянском направлении вчера произошло шесть боестолкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника вблизи Купянска и Голубовки.
На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодязи, Мирное, Шандриголово, Торское, Заречное, Ямполь и в направлении Нового Мира, Дробышево.
На Северском направлении Силы обороны остановили пять наступательных действий захватчиков в районах населенных пунктов Григорьевка, Ямполь, Выимка и Переездное.
На Краматорском направлении вчера зафиксировано четыре боестолкновения - оккупанты пытались продвигаться в направлениях населенных пунктов Бондарное, Миньковка и Орехово-Васильевка.
На Торецком направлении враг совершил 22 атаки в районах Щербиновки, Плещеевки, Торецка, Русиного Яра и Полтавки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Сухецкое, Миролюбовка, Новопавловка, Лисовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Белицкое, Красный Лиман, Новоэкономическое, Грузское, Ивановка, Родинское, Покровск, Зверево, Котлино, Новоукраинка, Новониколаевка и Филия.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 26 атак вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово, Вороное, Сосновка, Новониколаевка, Воскресенка, Калиновское и Новогригорьевка.
На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили пять вражеских попыток продвинуться вперед вблизи населенного пункта Полтавка.
На Ореховском направлении наши воины отбили две атаки врага в направлении Новоданиловки и в районе Плавней.
На Приднепровском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников, успеха не имел.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.
Напомним, за минувшие сутки, с 1 на 2 октября, россияне потеряли на фронте около тысячи солдат. Силы обороны в ответ уничтожили 12 артсистем и 29 единиц автотехники врага.
Защитники продолжают контрнаступление на Добропольском направлении. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что за минувшие сутки ВСУ возобновили контроль на 2,2 квадратными километрами территории.