ua en ru
Вт, 30 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Сколько гражданских остается в Купянске после закрытия города? Ответ ОВА

Вторник 30 сентября 2025 21:12
UA EN RU
Сколько гражданских остается в Купянске после закрытия города? Ответ ОВА Иллюстративное фото: Купянск (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Купянске все еще остается более 700 гражданских, вражеские обстрелы уничтожили всю критическую инфраструктуру.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"За сутки удалось вывезти 153 человека из Боровского и Купянского направлений. Среди них - 26 детей из Шевченковской громады", - рассказал он.

Сейчас гуманитарная ситуация на Купянском направлении остается контролируемой, несмотря на то, что вражеские обстрелы уничтожили всю критическую инфраструктуру.

"Пытаемся восстанавливать поврежденное и доставлять гуманитарную помощь. Всего на этом направлении еще находится около 4400 человек, в частности в г. Купянск остаются 758 жителей", - отметил Синегубов.

Вместе с тем он заверил, что продвижения врага в Купянск нет.

"Объединенные силы обороны делают все возможное, чтобы остановить врага, который пытается прорваться в Купянск. Продвижений противника там нет", - написал Синегубов.

Купянск

Напомним, ранее о закрытии Купянска объявил начальник городской военной администрации Андрей Беседин. По его словам, сейчас город закрыт для любых гражданских служб.

Он отметил, что в Купянск могут заехать только военные, из-за чего эвакуация очень затруднена. Желающим эвакуироваться советуют пешком выйти за территорию города, где их подберут волонтеры, ГСЧС или полиция. Кроме того, за помощью можно обращаться к военным.

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), россияне не контролируют ни одного района Купянска. Хотя продолжают маскироваться под гражданских или украинских солдат, чтобы тайно установить наблюдательные пункты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Купянск Война в Украине
Новости
Атака на Днепр. Количество пострадавших увеличилось до 28, среди них - двое детей
Атака на Днепр. Количество пострадавших увеличилось до 28, среди них - двое детей
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен