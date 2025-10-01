ua en ru
Ср, 01 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Идут во все тяжкие": военный рассказал о действиях россиян вблизи Покровска

Покровск, Среда 01 октября 2025 10:52
UA EN RU
"Идут во все тяжкие": военный рассказал о действиях россиян вблизи Покровска Фото: россияне "идут во все тяжкие" возле Покровска (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Вблизи Покровска ситуация на фронте резко меняется. Из-за сложных погодных условий, сильного ветра и нестабильного неба враг не может эффективно использовать дроны, а массовые атаки пехоты сопровождаются серьезными потерями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-офицера 14-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Червона Калина" Максим Бакулина.

По словам Бакулина, главная причина изменений - погода. Сейчас нет ясного неба, но зато есть ветер, который сдувает достаточно большое количество дронов.

Он пояснил, что ко всему этому надо сейчас адаптироваться - как россиянам, так и Силам обороны. К тому же у оккупантов и другие проблемы, с которыми они не могут справиться - когда они пошли массово вперед пехотой, не успели подтянуть огневые средства.

"И сейчас мы видим то, что они теряют каждый день безумное количество личного состава. Я смотрю только по тому, что наносит наша бригада. Они сейчас "идут во все тяжкие". Имеют и окружение, и имеют огромные потери, имеют проблемы с логистикой. Соответственно, нам будет о чем сказать, но надо довести это до конца", - рассказал военный.

Ситуация на фронте

Заметим, что ранее сегодня Генеральный штаб ВСУ обновил карты фронта. По их данным, ВСУ отбили десятки атак возле Торецка и Купянска

В то же время украинские воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Только за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 920 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, три боевые бронированные машины, 13 артиллерийских систем, 249 БпЛА и 33 единицы автомобильной техники оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Покровск Война России против Украины
Новости
В Одессе во время ливня погибла семья из пяти человек: их накрыла волна
В Одессе во время ливня погибла семья из пяти человек: их накрыла волна
Аналитика
"Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня