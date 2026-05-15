Самолеты Boeing и видеокарты для ИИ: США заключили соглашения с Пекином

Во время своего визита в Китай президент США заявил, что Пекин купит у Штатов 200 самолетов Boeng. А еще стало известно, что американцы дали добро на продажу мощных видеокарт для ИИ от компании Nvidia.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Несмотря на заявление Трампа акции компании Boeing упали на 4 процента, ведь Китай согласился приобрести лишь 200 самолетов вместо ожидаемых рынком 500 единиц. Инвесторы рассчитывали на значительно более масштабную сделку.

Ранее источники Reuters сообщали о совсем других цифрах. Во время подготовки саммита обсуждался заказ 500 лайнеров модели 737 MAX. Ожидались также закупки крупных широкофюзеляжных самолетов. Но реальные объемы оказались вдвое меньше.

Неизвестно, когда именно начнутся поставки. Также нет информации о конкретных типах самолетов. Этот заказ должен был стать частью большого торгового перемирия, отмечает агентство. Оно включает отказ США от тарифов и стабильные поставки редкоземельных элементов из Китая.

Параллельно с авиационными вопросами решалась судьба технологического рынка, говорится в материале Reuters. США официально одобрили продажу чипов Nvidia для десяти китайских компаний. Речь идет о модели H200, являющейся второй по мощности для искусственного интеллекта.

Списки покупателей включают крупнейших игроков:

Alibaba;

Tencent;

ByteDance;

JD.com;

Lenovo;

Foxconn.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан лично борется за китайский рынок. Сначала его не было в официальном списке делегации Белого дома. Но Дональд Трамп лично пригласил его присоединиться к поездке.