ua en ru
Пн, 29 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Путин заявил об отказе от переговоров на условиях Украины, несмотря на удары по территории РФ

00:48 29.06.2026 Пн
2 мин
Российский диктатор заявил, что не пойдет на уступки Киеву
aimg Екатерина Коваль
Путин заявил об отказе от переговоров на условиях Украины, несмотря на удары по территории РФ Фото: президент России Владимир Путин (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Россия не намерена вести переговоры на условиях Украины, несмотря на интенсивные и усиливающиеся удары украинских сил по стратегическим объектам в глубине российской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Путина в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

Комментируя слухи о якобы предложениях Украины ограничить зону активных боевых действий только четырьмя оккупированными областями (Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской), российский глава категорически отверг такой сценарий.

Он заявил, что подобный шаг стал бы для украинской армии исключительно "спасением" в условиях, которые он назвал "нехваткой личного состава".

По словам спикера, прекращение огня или любая корректировка линии фронта в пользу Украины позволила ВСУ перебросить подразделения по другим направлениям и укрепить оборону.

Только за последнюю неделю украинские беспилотники нанесли ряд точных ударов по ключевым объектам российской инфраструктуры, среди которых ночная операция 28 июня, когда кроме поражения железнодорожного моста в Крыму, Силы обороны успешно атаковали два крупных нефтеперерабатывающих завода на территории РФ.

Дроны преодолели расстояние до 700 км, нанеся удары по предприятиям в Краснодарском крае и Ярославской области, в частности по Славянскому НПЗ, который обеспечивал топливом оккупационные войска на полуострове, что было подтверждено президентом Украины Владимиром Зеленским.

Параллельно с этим, 25 июня Силы обороны поразили нефтебазу на Кубани, а также провели дальние операции в Уфе, атаковав два завода на рекордном расстоянии 1500 км от линии фронта.

Ранее также сообщалось о полной остановке работы одного из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий страны - завода НОРСИ в Нижегородской области – после успешной атаки украинского беспилотника.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Путин Российская Федерация Украина Война в Украине
Новости
Украина отдаст часть полномочий ЕС и изменит Конституцию, - Стефанчук
Украина отдаст часть полномочий ЕС и изменит Конституцию, - Стефанчук
Аналитика
"От мобилизации отойти нельзя, но подход нужно изменить": Константин Немичев, KRAKEN
Вероника Марченкожурналист "От мобилизации отойти нельзя, но подход нужно изменить": Константин Немичев, KRAKEN