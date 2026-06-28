Дроны атаковали НПЗ в Краснодарском крае, горят резервуары (фото, видео)
В ночь на 28 июня беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-Telegram-каналы.
По словам очевидцев, в районе Славянского нефтеперерабатывающего завода раздалась серия мощных взрывов, после чего на объекте поднялся густой столб дыма и вспыхнул масштабный пожар.
Пока известно о возгорании по меньшей мере нескольких емкостей с нефтепродуктами.
Славянский НПЗ является ключевым профильным предприятием в регионе.
Завод специализируется на выпуске широкого спектра продукции, в частности:
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Авиационный керосин и вакуумный газойль.
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Стабильный газовый бензин и мазут.
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Низкозастывающая фракция.
Фото: горящий терминал НПЗ в Краснодарском крае (t.me/exilenova_plus)
Предприятие занимает около 9% рынка переработки нефти в Южном федеральном округе и около 1,5% общероссийских объемов, обеспечивая топливом, в том числе, и потребности российских оккупационных войск.
Напомним, Украина в июне совершила рекордное количество воздушных атак на предприятия российского военно-промышленного комплекса. Главной целью стали заводы, производящие ракеты, электронику и боеприпасы.
В последнее время Украина существенно нарастила интенсивность воздушных атак на военную инфраструктуру противника. В частности, британская разведка заявила, что Украина ослабляет ПВО Крыма даже в тех местах, которые приоритетны для Российской Федерации.
Успешные июньские удары по Керченской переправе привели к поражению средств противовоздушной обороны, объектов хранения горючего и трех автомобильных паромов.