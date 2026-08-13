ВСУ ударили по большому логистическому хабу Wildberries (видео)
Ночью 13 августа Силы обороны Украины нанесли удар по еще одному комплексу Wildberries - на этот раз в российском Башкортостане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Exilenova+.
По словам местных жителей, мощный пожар вспыхнул в Чишминском районе.
Там расположен один из больших логистических хабов российского маркетплейса Wildberries.
Согласно последним данным, объект загорелся после атаки украинских сил.
"Горит большой складско-распределительный комплекс Wildberries в Чишминском районе Башкортостана", - пишет Exilenova+.
Важно отметить, что этот хаб активно используется для хранения, сортировки и последующего распределения товаров двойного назначения Wildberries.
"После поражения на территории хаба возник пожар", - сказано в сообщении.
Кстати, прямо сейчас в российском Башкортостане также горит один из самых больших НПЗ страны-агрессорки. Он занимается производством автомобильного бензина, дизельного горючего, мазута, полиэтилена и другой продукции.
Чтобы поразить этот завод, украинским дронам пришлось преодолеть около 1400 км.
Ранее РБК-Украина рассказывало о колоссальном ущербе Wildberries от ударов Сил обороны Украины.
Также мы писали, что самые большие банки РФ также страдают от ударов по маркетплейсу.
Кроме того, стало известно, что Wildberries ввела жесткие ограничения для защиты от новых атак ВСУ.