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Силы обороны ударили по нефтебазе на Кубани и НПЗ в 1500 км от Украины

12:33 25.06.2026 Чт
2 мин
Президент раскрыл детали ночных ударов в 1500 км от фронта
aimg Елена Чупровская
Силы обороны ударили по нефтебазе на Кубани и НПЗ в 1500 км от Украины Фото: какие последствия ударов Украины по стратегическим объектам в России ( t.me GUmchs62)
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Силы обороны ночью ударили по нефтебазе на Кубани, а утром - по двум заводам в Уфе в 1500 километрах от линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента Украины Владимира Зеленского.

Удар по Краснодарскому краю

Ночью подразделения Сил обороны атаковали нефтебазу "Полтавская" в Краснодарском регионе. Расстояние до объекта - около 300 километров от линии фронта.

Утром того же дня СБУ попала по двум нефтеперерабатывающим заводам в Уфе - "Башнефть-Уфанефтехим" и "Башнефть-Новойл". Это уже 1500 км от фронта.

"Наши дальнобойные операции - это последовательные точные ответы на затягивание Россией войны и удары по украинским городам и общинам", - заявил президент.

Зеленский добавил, что Украина выполняет "план дальнобойных санкций", и поблагодарил воинов, "обеспечивающих меткость".

"Россиянам следует думать о настоящей дипломатии, а не пытаться снова кого-то обмануть или выиграть время. Войну нужно завершать", - подчеркнул он.

Обновлено.

В СБУ рассказали о результатах поражения объектов.

"Украинские беспилотники нанесли удары по производственным мощностям НПЗ "Башнефть-Новойл" и "Башнефть-Уфанефтехим", которые являются важными элементами топливно-энергетического комплекса России. После взрывов на этих объектах возникли пожары", - сказали в СБУ.

Известно уже о первых результатах - медиаматериалы подтверждают по меньшей мере два очаги пожара.

"Горят установки АВТ предприятий, являющихся "сердцем" заводов и обеспечивающих первичную переработку нефти", - добавляют в СБУ.

Как сообщало РБК-Украина, украинские дроны атаковали Краснодарский край - там вспыхнул пожар. Нефтебаза "Полтавская" является стратегической для региона.

Между тем, громкие взрывы прогремели в Крыму после налета . Под обстрелом оказались Таврическая и Балаклавская ТЭЦ. Сообщалось о блэкаутах после взрывов.

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