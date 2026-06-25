Силы обороны ударили по нефтебазе на Кубани и НПЗ в 1500 км от Украины

Силы обороны ночью ударили по нефтебазе на Кубани, а утром - по двум заводам в Уфе в 1500 километрах от линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента Украины Владимира Зеленского.

Удар по Краснодарскому краю

Ночью подразделения Сил обороны атаковали нефтебазу "Полтавская" в Краснодарском регионе. Расстояние до объекта - около 300 километров от линии фронта.

Утром того же дня СБУ попала по двум нефтеперерабатывающим заводам в Уфе - "Башнефть-Уфанефтехим" и "Башнефть-Новойл". Это уже 1500 км от фронта.

"Наши дальнобойные операции - это последовательные точные ответы на затягивание Россией войны и удары по украинским городам и общинам", - заявил президент.

Зеленский добавил, что Украина выполняет "план дальнобойных санкций", и поблагодарил воинов, "обеспечивающих меткость".

"Россиянам следует думать о настоящей дипломатии, а не пытаться снова кого-то обмануть или выиграть время. Войну нужно завершать", - подчеркнул он.

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В СБУ рассказали о результатах поражения объектов.

"Украинские беспилотники нанесли удары по производственным мощностям НПЗ "Башнефть-Новойл" и "Башнефть-Уфанефтехим", которые являются важными элементами топливно-энергетического комплекса России. После взрывов на этих объектах возникли пожары", - сказали в СБУ.

Известно уже о первых результатах - медиаматериалы подтверждают по меньшей мере два очаги пожара.

"Горят установки АВТ предприятий, являющихся "сердцем" заводов и обеспечивающих первичную переработку нефти", - добавляют в СБУ.