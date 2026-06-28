Силы обороны ударили по железнодорожному мосту в Крыму
Силы обороны Украины поразили стратегический железнодорожный мост во временно оккупированном Крыму, который российские захватчики использовали для снабжения своих войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Что известно об ударе по мосту
По данным военного командования, у спешного удара был нанесен по железнодорожному мосту в районе поселка Ичок (после переименования – Пушкино) в оккупированной Автономной Республике Крым.
Этот объект имел важное значение для русской армии. Оккупанты активно использовали железнодорожную переправу для быстрого опрокидывания личного состава, военной техники и боеприпасов на материковую часть Украины для обеспечения своих подразделений.
Результаты поражения и степень повреждения моста уточняются.
В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны продолжают системно уничтожать военно-экономический потенциал и логистику российского агрессора, чтобы прекратить вооруженную агрессию РФ.
Атаки на российские НПЗ
Напомним, в ночь на 28 июня Сил обороны Украины нанесли точный удар по двум нефтеперерабатывающим заводам в России.
Беспилотники успешно атаковали предприятия в Краснодарском крае и Ярославском регионе, преодолев расстояние до 700 км от украинской границы. Впечатление объектов официально подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.
В частности, под ударом оказался Славянский НПЗ в Краснодарском крае, обеспечивающий топливом оккупационные войска в Крыму.
Местные жители слышали серию мощных взрывов, после чего на территории завода вспыхнул масштабный пожар и загорелись резервуары с нефтепродуктами. Российские власти также подтвердили повреждение газопровода и линии электропередачи в результате ночной атаки.