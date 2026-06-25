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Четвертый по величине НПЗ России остановил работу после удара Украины, - Reuters

23:05 25.06.2026 Чт
2 мин
Как остановка одного завода сразу бьет по бирже?
aimg Валерия Абабина
Четвертый по величине НПЗ России остановил работу после удара Украины, - Reuters Фото: НПЗ НОРСИ остановил работу (ГУ МСЖД России)
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Нефтеперерабатывающий завод НОРСИ в Нижегородской области России четвертый по величине в стране, остановил работу после атаки украинского беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным двух источников в отрасли, в результате удара повреждена установка первичной переработки CDU-5.

Ее мощность 12 000 тонн в день , что составляет примерно четверть от общей производственной мощности завода.

Источники добавили, что НПЗ может использовать другие агрегаты, чтобы в ближайшее время возобновить работу. "Лукойл", которому принадлежит завод, на запрос о комментарии не ответил.

Биржа и официальная реакция

Международная товарная биржа Санкт-Петербургского региона (SPIMEX) из среды приостановила продажу дизельного топлива и бензина от НОРСИ.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в среду сообщил в Telegram, что промышленный объект поврежден обломками беспилотника, два человека погибли. Название объекта он не уточнил.

Что известно о заводе

НОРС расположен вблизи Кстово в Нижегородской области, примерно в 450 километрах к востоку от Москвы.

Предприятие может перерабатывать около 15 миллионов тонн сырой нефти в год.

Годовой выпуск завода – около 5 миллионов тонн бензина, более 5 миллионов тонн дизельного топлива, 2 миллиона тонн мазута и около 500 000 тонн битума.

Украина заявляла, что дальнобойные удары по российским энергетическим объектам дронами должны ослабить ключевой источник финансирования войны и "приблизить конфликт к дому россиян".

Путин утверждает, что подобные атаки на гражданскую инфраструктуру направлены на раскол среди населения.

Напомним, из-за систематических ударов ВСУ по российским НПЗ цены на бензин в России за неделю выросли рекордно за 20 лет .

Москва уже просит у Казахстана 50 тысяч тонн бензина, чтобы снизить внутренний дефицит.

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