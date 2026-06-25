Четвертый по величине НПЗ России остановил работу после удара Украины, - Reuters

Нефтеперерабатывающий завод НОРСИ в Нижегородской области России четвертый по величине в стране, остановил работу после атаки украинского беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным двух источников в отрасли, в результате удара повреждена установка первичной переработки CDU-5.

Ее мощность 12 000 тонн в день , что составляет примерно четверть от общей производственной мощности завода.

Источники добавили, что НПЗ может использовать другие агрегаты, чтобы в ближайшее время возобновить работу. "Лукойл", которому принадлежит завод, на запрос о комментарии не ответил.

Биржа и официальная реакция

Международная товарная биржа Санкт-Петербургского региона (SPIMEX) из среды приостановила продажу дизельного топлива и бензина от НОРСИ.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в среду сообщил в Telegram, что промышленный объект поврежден обломками беспилотника, два человека погибли. Название объекта он не уточнил.

Что известно о заводе

НОРС расположен вблизи Кстово в Нижегородской области, примерно в 450 километрах к востоку от Москвы.

Предприятие может перерабатывать около 15 миллионов тонн сырой нефти в год.

Годовой выпуск завода – около 5 миллионов тонн бензина, более 5 миллионов тонн дизельного топлива, 2 миллиона тонн мазута и около 500 000 тонн битума.

Украина заявляла, что дальнобойные удары по российским энергетическим объектам дронами должны ослабить ключевой источник финансирования войны и "приблизить конфликт к дому россиян".

Путин утверждает, что подобные атаки на гражданскую инфраструктуру направлены на раскол среди населения.