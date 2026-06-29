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Путін заявив про відмову від переговорів на умовах України попри удари по території РФ

00:48 29.06.2026 Пн
2 хв
Російський диктатор заявив, що не піде на поступки Києву
aimg Катерина Коваль
Путін заявив про відмову від переговорів на умовах України попри удари по території РФ Фото: президент Росії Володимир Путін (Getty Images)
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Росія не має наміру вести переговори на умовах України, попри інтенсивні та дедалі частіші удари українських сил по стратегічних об'єктах углибині російської території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Путіна в інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

Коментуючи чутки про нібито пропозиції України обмежити зону активних бойових дій лише чотирма окупованими областями (Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською), російський очільник категорично відкинув такий сценарій.

Він заявив, що подібний крок став би для української армії виключно "порятунком" в умовах, які він назвав "нехваткою особового складу".

За словами спікера, припинення вогню чи будь-яке коригування лінії фронту на користь України дозволило б ЗСУ перекинути підрозділи з інших напрямків та зміцнити оборону.

Лише протягом останнього тижня українські безпілотники завдали низку влучних ударів по ключових об'єктах російської інфраструктури, серед яких нічна операція 28 червня, коли окрім ураження залізничного мосту в Криму, Сили оборони успішно атакували два великі нафтопереробні заводи на території РФ.

Дрони подолали відстань до 700 км, завдавши ударів по підприємствах у Краснодарському краї та Ярославській області, зокрема по Слов'янському НПЗ, який забезпечував паливом окупаційні війська на півострові, що було підтверджено президентом України Володимиром Зеленським.

Паралельно з цим, 25 червня Сили оборони уразили нафтобазу на Кубані, а також провели дальні операції в Уфі, атакувавши два заводи на рекордній відстані 1500 кілометрів від лінії фронту.

Раніше також повідомлялося про повну зупинку роботи одного з найбільших нафтопереробних підприємств країни - заводу НОРСІ у Нижегородській області - після успішної атаки українського безпілотника.

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