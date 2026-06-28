Украинские дроны поразили два НПЗ в России (видео)
Силы обороны Украины этой ночью поразили два НПЗ в России - в Краснодарском крае и Ярославском регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
"День Конституции Украины наши воины начали очень точно. Этой ночью наши дальнобойные санкции достигли двух нефтеперерабатывающих заводов в России", - сообщил Зеленский.
Этой ночью был поражен НПЗ "Славянский" в Краснодарском регионе - это около 300 километров от линии фронта.
Также украинские дроны достигли НПЗ в Ярославском регионе, что примерно в 700 километрах от границы Украины.
"Мы продолжаем наши операции, которые ослабляют возможности России вести эту войну. Каждая наша дальнобойная санкция - это уменьшение ресурсов, работающих на российскую военную машину, и еще один шаг к миру. Будем и дальше отвечать на российский террор", - подчеркнул президент.
Атаки на российские НПЗ
Напомним, в ночь на 28 июня беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ.
По словам очевидцев, в районе Славянского нефтеперерабатывающего завода раздалась серия мощных взрывов, после чего на объекте поднялся густой столб дыма и вспыхнул масштабный пожар.
Известно о возгорании не менее нескольких емкостей с нефтепродуктами.
Ночью 25 июня Силы обороны ударили по нефтебазе на Кубани , а утром - по двум заводам в Уфе в 1500 километрах от линии фронта.
Также ранее мы сообщали, что нефтеперерабатывающий завод НОРСИ в Нижегородской области России четвертый по величине в стране остановил работу после атаки украинского беспилотника.