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Украинские дроны поразили два НПЗ в России (видео)

10:27 28.06.2026 Вс
2 мин
Дроны побывали в 700 км от границы Украины
aimg Татьяна Степанова
Украинские дроны поразили два НПЗ в России (видео) Фото: украинские дроны поразили два НПЗ в России (Getty Images)
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Силы обороны Украины этой ночью поразили два НПЗ в России - в Краснодарском крае и Ярославском регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"День Конституции Украины наши воины начали очень точно. Этой ночью наши дальнобойные санкции достигли двух нефтеперерабатывающих заводов в России", - сообщил Зеленский.

Этой ночью был поражен НПЗ "Славянский" в Краснодарском регионе - это около 300 километров от линии фронта.

Также украинские дроны достигли НПЗ в Ярославском регионе, что примерно в 700 километрах от границы Украины.

"Мы продолжаем наши операции, которые ослабляют возможности России вести эту войну. Каждая наша дальнобойная санкция - это уменьшение ресурсов, работающих на российскую военную машину, и еще один шаг к миру. Будем и дальше отвечать на российский террор", - подчеркнул президент.

Атаки на российские НПЗ

Напомним, в ночь на 28 июня беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ.

По словам очевидцев, в районе Славянского нефтеперерабатывающего завода раздалась серия мощных взрывов, после чего на объекте поднялся густой столб дыма и вспыхнул масштабный пожар.

Известно о возгорании не менее нескольких емкостей с нефтепродуктами.

Ночью 25 июня Силы обороны ударили по нефтебазе на Кубани , а утром - по двум заводам в Уфе в 1500 километрах от линии фронта.

Также ранее мы сообщали, что нефтеперерабатывающий завод НОРСИ в Нижегородской области России четвертый по величине в стране остановил работу после атаки украинского беспилотника.

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