Путин запугивает Запад новой баллистикой, но не решится на ядерный удар, - эксперт

Российский диктатор решил запугать Запад ударом по Украине новой баллистической ракетой "Кедр". Однако на ядерный удар он не решится.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Новая ракета. Как "Орешник" превратился в "Кедр" и кому адресованы угрозы Путина".
По мнению военного аналитика Павла Нарожного, удар РФ по Украине новой баллистической ракетой - это запугивание Европы и США, которые работают над средствами доставки ядерных боеприпасов. Таким образом Путин показывает, что имеет новую гиперзвуковую ракету с ядерной боеголовкой.
С другой стороны, диктатор пытается заставить Запад прекратить поддержку Украины.
"Суть всех диктаторских режимов достаточно проста: посмотрите, я сумасшедший, у меня есть огромная ракета и я этой ракетой могу ударить. Это делает Путин, это делает Ким Чен Ын, это делают абсолютно все диктаторы", - отметил эксперт.
При этом реальной угрозы применения такого типа ракет с ядерными боеголовками, по его мнению, нет. Потому что удар по Киеву, Днепру или другому городу Украины даже тактическим боеприпасом - это ядерный удар по Европе.
"А Путин зависит от Европы, потому что продает газ, нефть и не может просто оборвать связи. И самое главное, китайский лидер Си Цзиньпин категорически против использования ядерного оружия. А Путин на 100% зависит от товарища Си. У него сейчас вся экономика построена вокруг Китая", - добавил Нарожный.
Напомним, вчера Россия ударила по Днепру новой баллистической ракетой. Сначала Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты применили межконтинентальную баллистическую ракету.
Однако позже российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ ударила по Украине ракетной системой средней дальности "Орешник". Таким образом, оккупанты провели ее испытания.
При этом, как пишет Defense Express, на самом деле оккупанты могли ударить по Украине межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж", а миф с "Орешником" Москва придумала, чтобы запугать Запад.
В Пентагоне также заявили, что баллистическая ракета средней дальности "Орешник" была создана на основе модели межконтинентальной ракеты РС-26 "Рубеж".
Сегодня ГУР Минобороны уточнило, что удар по Днепру был нанесен ракетным комплексом "Кедр". Подлетное время ракеты из Астраханской области до цели составило 15 минут.
Отмечается, что у новой российской ракеты было шесть боевых частей, каждая из которых содержала шесть суббоеприпасов. На финальном участке траектории ее скорость превышала 11 Махов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.