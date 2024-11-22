Путин запугивает Запад новой баллистикой, но не решится на ядерный удар, - эксперт

По мнению военного аналитика Павла Нарожного, удар РФ по Украине новой баллистической ракетой - это запугивание Европы и США, которые работают над средствами доставки ядерных боеприпасов. Таким образом Путин показывает, что имеет новую гиперзвуковую ракету с ядерной боеголовкой.

С другой стороны, диктатор пытается заставить Запад прекратить поддержку Украины.

"Суть всех диктаторских режимов достаточно проста: посмотрите, я сумасшедший, у меня есть огромная ракета и я этой ракетой могу ударить. Это делает Путин, это делает Ким Чен Ын, это делают абсолютно все диктаторы", - отметил эксперт.

При этом реальной угрозы применения такого типа ракет с ядерными боеголовками, по его мнению, нет. Потому что удар по Киеву, Днепру или другому городу Украины даже тактическим боеприпасом - это ядерный удар по Европе.

"А Путин зависит от Европы, потому что продает газ, нефть и не может просто оборвать связи. И самое главное, китайский лидер Си Цзиньпин категорически против использования ядерного оружия. А Путин на 100% зависит от товарища Си. У него сейчас вся экономика построена вокруг Китая", - добавил Нарожный.