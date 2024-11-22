Путін залякує Захід новою балістикою, але не наважиться на ядерний удар, - експерт

На думку військового аналітика Павла Нарожного, удар РФ по Україні новою балістичною ракетою - це залякування Європи та США, які працюють над засобами доставки ядерних боєприпасів. Таким чином Путін показує, що має нову гіперзвукову ракету з ядерною боєголовкою.

З іншого боку, так диктатор намагається змусити Захід припинити підтримку України.

"Суть усіх диктаторських режимів досить проста: подивіться, я божевільний, у мене є величезна ракета і я цією ракетою можу вдарити. Це робить Путін, це робить Кім Чен Ин, це роблять абсолютно всі диктатори", - зазначив експерт.

При цьому реальної загрози застосування такого типу ракет із ядерними боєголовками, на його думку, немає. Тому що удар по Києву, Дніпру чи іншому місту України навіть тактичним боєприпасом - це ядерний удар по Європі.

"А Путін залежить від Європи, тому що продає газ, нафту і не може просто обірвати зв'язки. І найголовніше, китайський лідер Сі Цзіньпін категорично проти використання ядерної зброї. А Путін на 100% залежить від товариша Сі. У нього зараз вся економіка побудована довкола Китаю", - додав Нарожний.