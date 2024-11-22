Путін залякує Захід новою балістикою, але не наважиться на ядерний удар, - експерт

Російський диктатор вирішив залякати Захід ударом по Україні новою балістичною ракетою "Кедр". Однак на ядерний удар він не наважиться.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Нова ракета. Як "Орєшник" перетворився на "Кедр" і кому адресовані погрози Путіна".
На думку військового аналітика Павла Нарожного, удар РФ по Україні новою балістичною ракетою - це залякування Європи та США, які працюють над засобами доставки ядерних боєприпасів. Таким чином Путін показує, що має нову гіперзвукову ракету з ядерною боєголовкою.
З іншого боку, так диктатор намагається змусити Захід припинити підтримку України.
"Суть усіх диктаторських режимів досить проста: подивіться, я божевільний, у мене є величезна ракета і я цією ракетою можу вдарити. Це робить Путін, це робить Кім Чен Ин, це роблять абсолютно всі диктатори", - зазначив експерт.
При цьому реальної загрози застосування такого типу ракет із ядерними боєголовками, на його думку, немає. Тому що удар по Києву, Дніпру чи іншому місту України навіть тактичним боєприпасом - це ядерний удар по Європі.
"А Путін залежить від Європи, тому що продає газ, нафту і не може просто обірвати зв'язки. І найголовніше, китайський лідер Сі Цзіньпін категорично проти використання ядерної зброї. А Путін на 100% залежить від товариша Сі. У нього зараз вся економіка побудована довкола Китаю", - додав Нарожний.
Нагадаємо, вчора Росія вдарила по Дніпру новою балістичною ракетою. Спочатку Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти застосували міжконтинентальну балістичну ракету.
Однак пізніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ вдарила по Україні ракетною системою середньої дальності "Орєшнік". Таким чином окупанти провели її випробування.
При цьому, як пише Defense Express, насправді окупанти могли вдарити по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою "Рубіж", а міф із "Орєшніком" Москва придумала, щоб залякати Захід.
У Пентагоні також заявили, що балістична ракета середньої дальності "Орєшнік" була створена на основі моделі міжконтинентальної ракети РС-26 "Рубєж".
Сьогодні ГУР Міноборони уточнило, що удар по Дніпру було завдано ракетним комплексом "Кедр". Підльотний час ракети з Астраханської області до цілі склав 15 хвилин.
Зазначається, що нова російська ракета мала шість бойових частин, кожна з яких містила шість суббоєприпасів. На фінальній ділянці траєкторії її швидкість перевищувала 11 Махів.
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