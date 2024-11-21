Ракета "Орешник" была создана на базе межконтинентального "Рубежа", - Пентагон

Баллистическая ракета средней дальности "Орешник", которой Россия ударила сегодня по Днепру, была создана на основе модели межконтинентальной ракеты РС-26 "Рубеж".

Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрин Сингх во время брифинга, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Представительница Пентагона также заявила, что она "была создана на базе российской межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".

Россия ударила по Украине новой ракетой

Напомним, сегодня утром Россия ударила по Днепру новой баллистической ракетой. Сначала Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты применили межконтинентальную баллистическую ракету.

Однако позже российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ ударила по Украине ракетной системой средней дальности "Орешник". Таким образом оккупанты провели ее испытания.

При этом, как пишет Defense Express, на самом деле оккупанты могли ударить по Украине межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж", а миф с "Орешником" Москва придумала, чтобы запугать Запад.

Как заявили в Пентагоне, Россия предупредила США об ударе по Украине незадолго до запуска баллистической ракеты средней дальности "Орешник".

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