Путин теряет больше людей, чем убивает, - Трамп
Российский диктатор Владимир Путин теряет в войне против Украины больше людей, чем убивает.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
"Путин подвел меня. Он убивает много людей и теряет больше людей, чем убивает. Честно говоря, российские солдаты гибнут чаще, чем украинские", - сказал Трамп.
Он в очередной раз повторил свое утверждение, что война в Украине никогда бы не началась, если бы он был президентом США.
"В этой войне погибли миллионы людей, миллионы душ, и это не американские солдаты. Солдаты гибнут с такой частотой, которой никто не видел со времен Второй мировой войны. Я чувствую, что по этой причине я обязан урегулировать эту ситуацию", - отметил глава Белого дома.
Трамп слова, которые он сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в Овальном кабинете, что конфликт мог перерасти в Третью мировую войну.
"Это война, которая могла бы стать Третьей мировой. Но я не думаю, что мы близки к этому. Это шло к третьей мировой войне, какой позор", - добавил президент США.
Потери РФ в войне против Украины
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп уже заявлял, что российскому диктатору Владимиру Путину безразличны потери России в войне против Украины. Страна-террорист каждую неделю теряет около 5 тысяч солдат.
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери России в живой силе с начала полномасштабного вторжения в Украину уже составили около 1 098 380 человек. Только за минувшие сутки украинские воины уничтожили 930 российских оккупантов.
В то же время сегодня Трамп заявил, что война России против Украины завершится, все будет сделано правильно. Вскоре могут быть хорошие новости.