Российскому диктатору Владимиру Путину безразличны потери России во время войны против Украины. Страна-террорист каждую неделю теряет около 5 тысяч солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа в интервью ведущей Миранде Девайн.

На вопрос журналистки о том, какие Штаты имеют "козыри", чтобы заставить Россию и Украину закончить войну, Трамп заявил, что Москва "теряет по 5 тысяч военных еженедельно". В то же время журналистка отметила, что диктатору безразлично на это.

"Возможно, ему (Путину, - ред.) безразлично, я начинаю думать, что ему безразлично. Он теряет много солдат, как и Украина. Мы увидим, что будет дальше", - добавил он.

По словам Трампа, между Украиной и Россией якобы был достигнут определенный прогресс, но потом "бомбили то, что не должны были бомбить", что стало "концом прогресса".