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Трамп: я начинаю думать, что Путину все равно, он теряет много солдат в Украине

Четверг 12 июня 2025 10:53
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Трамп: я начинаю думать, что Путину все равно, он теряет много солдат в Украине Фото: Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российскому диктатору Владимиру Путину безразличны потери России во время войны против Украины. Страна-террорист каждую неделю теряет около 5 тысяч солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа в интервью ведущей Миранде Девайн.

На вопрос журналистки о том, какие Штаты имеют "козыри", чтобы заставить Россию и Украину закончить войну, Трамп заявил, что Москва "теряет по 5 тысяч военных еженедельно". В то же время журналистка отметила, что диктатору безразлично на это.

"Возможно, ему (Путину, - ред.) безразлично, я начинаю думать, что ему безразлично. Он теряет много солдат, как и Украина. Мы увидим, что будет дальше", - добавил он.

По словам Трампа, между Украиной и Россией якобы был достигнут определенный прогресс, но потом "бомбили то, что не должны были бомбить", что стало "концом прогресса".

Попытки США остановить войну в Украине

В течение месяцев Вашингтон провел ряд отдельных переговоров с Киевом и Москвой с целью урегулирования полномасштабной войны. Во время одной из встреч Штаты предложили Украине установление режима полного прекращения огня. Киев поддержал инициативу, впрочем, Москва начала выдвигать свои условия.

После этого Россия инициировала ряд "перемирий", но ни разу не придерживалась их.

По словам президента Владимира Зеленского, Путин ведет переговоры с Украиной только из-за угрозы новых санкций.

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