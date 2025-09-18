Путін втрачає більше людей, ніж вбиває, - Трамп
Російський диктатор Володимир Путін втрачає у війні проти України більше людей, ніж вбиває.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив під час пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
"Путін підвів мене. Він вбиває багато людей і втрачає більше людей, ніж вбиває. Чесно кажучи, російські солдати гинуть частіше, ніж українські", - сказав Трамп.
Він вкотре повторив своє твердження, що війна в Україні ніколи б не почалася, якби він був президентом США.
"У цій війні загинули мільйони людей, мільйони душ, і це не американські солдати. Солдати гинуть з такою частотою, якої ніхто не бачив з часів Другої світової війни. Я відчуваю, що з цієї причини я маю обов'язок врегулювати цю ситуацію", - зазначив глава Білого дому..
Трамп слова, які він сказав президенту України Володимиру Зеленському в Овальному кабінеті, що конфлікт міг перерости в Третю світову війну.
"Це війна, яка могла б стати Третьою світовою. Але я не думаю, що ми близькі до цього. Це йшло до третьої світової війни, яка ганьба", - додав президент США.
Втрати РФ у війні проти України
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп вже заявляв, що російському диктатору Володимиру Путіну байдуже на втрати Росії у війні проти України. Країна-терорист кожного тижня втрачає близько 5 тисяч солдатів.
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати Росії у живій силі з початку повномасштабного вторгнення в Україну вже склали близько 1 098 380 осіб. Лише за минулу добу українські воїни знищили 930 російських окупантів.
Водночас сьогодні Трамп заявив, що війна Росії проти України завершиться, все буде зроблено правильно. Незабаром можуть бути гарні новини.