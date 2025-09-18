ua en ru
ВСУ "минуснули" на фронте 930 оккупантов, РСЗО и 33 артсистемы: Генштаб обновил потери россиян

Украина, Четверг 18 сентября 2025 07:45
ВСУ "минуснули" на фронте 930 оккупантов, РСЗО и 33 артсистемы: Генштаб обновил потери россиян
Автор: Оксана Гапончук

За минувшие сутки украинские воины уничтожили 930 российских оккупантов и значительное количество вражеской техники, включая танки, РСЗО и артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Генштаб ВСУ продолжает публиковать обновленные данные о потерях противника, отмечая высокую эффективность действий украинских военных на всех направлениях.

Стало известно, что за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 930 российских захватчиков. Таким образом, общие боевые потери России в живой силе с начала полномасштабного вторжения уже составили 1 098 380 человек.

Кроме личного состава, украинские воины также уничтожили значительное количество вражеской техники и вооружения.

Накануне, 17 сентября, было уничтожено:

  • 2 танка (всего 11 191);
  • 1 реактивную систему залпового огня (всего 1 491);
  • 33 артиллерийские системы (всего 32 879).

ВСУ &quot;минуснули&quot; на фронте 930 оккупантов, РСЗО и 33 артсистемы: Генштаб обновил потери россиян

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что украинские войска продолжают успешно отражать попытки российской армии укрепить свои позиции на Донбассе, нейтрализуя переброшенные на фронт подразделения.

Ранее ГУР МО Украины перехватило разговор россиян, где родственница оккупанта рассказывает об уничтоженном подразделении на войне против Украины. По ее словам, из 25 российских солдат выжили только двое.

В еще одном перехвате украинской разведки командир одного из подразделений армии РФ отдает своим подчиненным приказ пытать украинских военнопленных.

