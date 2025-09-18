ВСУ "минуснули" на фронте 930 оккупантов, РСЗО и 33 артсистемы: Генштаб обновил потери россиян

За минувшие сутки украинские воины уничтожили 930 российских оккупантов и значительное количество вражеской техники, включая танки, РСЗО и артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Генштаб ВСУ продолжает публиковать обновленные данные о потерях противника, отмечая высокую эффективность действий украинских военных на всех направлениях.

Стало известно, что за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 930 российских захватчиков. Таким образом, общие боевые потери России в живой силе с начала полномасштабного вторжения уже составили 1 098 380 человек.

Кроме личного состава, украинские воины также уничтожили значительное количество вражеской техники и вооружения.

Накануне, 17 сентября, было уничтожено: