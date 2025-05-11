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Путин признал участие армии КНДР в войне России против Украины

Воскресенье 11 мая 2025 02:43
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Путин признал участие армии КНДР в войне России против Украины Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российский диктатор Владимир Путин официально признал участие военнослужащих Северной Кореи в войне России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию лидера в Кремле.

Глава Кремля выразил благодарность руководителям 13 государств, которые направили для участия в параде на Красной площади подразделения своих национальных вооруженных сил.

Диктатор отметил, что был рад лично поблагодарить военачальников Корейской народной армии за участие в боевых действиях на фронте войны против Украины.

"(Был рад. - ред.) передать самые теплые слова солдатам и командирам подразделений спецназа КНДР, которые вместе с нашими бойцами профессионально и добровольно выполняли задачи при освобождении приграничных районов Курской области от формирований киевского режима", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что северокорейские военные "проявили мужество и героизм, действовали чрезвычайно профессионально, показали хорошую выучку и подготовку".

Участие КНДР в войне против Украины

Напомним, в конце апреля 2025 года Северная Корея впервые подтвердила отправку своих войск для поддержки России в войне против Украины.

Россия также впервые публично признала участие войск КНДР в войне. Военные этой страны выполняют боевые задачи в Курской области.

По данным разведки Южной Кореи, в целом Пхеньян отправил в РФ 15 тысяч солдат.

По состоянию на начало мая, потери КНДР составляли 4700 военных, среди них 600 погибших.

По данным Генштаба ВСУ, военные Северной Кореи потеряли в боях против Украины около 4000 солдат, около 3000 получили тяжелые ранения.

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