Путин признал участие армии КНДР в войне России против Украины
Российский диктатор Владимир Путин официально признал участие военнослужащих Северной Кореи в войне России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию лидера в Кремле.
Глава Кремля выразил благодарность руководителям 13 государств, которые направили для участия в параде на Красной площади подразделения своих национальных вооруженных сил.
Диктатор отметил, что был рад лично поблагодарить военачальников Корейской народной армии за участие в боевых действиях на фронте войны против Украины.
"(Был рад. - ред.) передать самые теплые слова солдатам и командирам подразделений спецназа КНДР, которые вместе с нашими бойцами профессионально и добровольно выполняли задачи при освобождении приграничных районов Курской области от формирований киевского режима", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что северокорейские военные "проявили мужество и героизм, действовали чрезвычайно профессионально, показали хорошую выучку и подготовку".
Участие КНДР в войне против Украины
Напомним, в конце апреля 2025 года Северная Корея впервые подтвердила отправку своих войск для поддержки России в войне против Украины.
Россия также впервые публично признала участие войск КНДР в войне. Военные этой страны выполняют боевые задачи в Курской области.
По данным разведки Южной Кореи, в целом Пхеньян отправил в РФ 15 тысяч солдат.
По состоянию на начало мая, потери КНДР составляли 4700 военных, среди них 600 погибших.
По данным Генштаба ВСУ, военные Северной Кореи потеряли в боях против Украины около 4000 солдат, около 3000 получили тяжелые ранения.
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