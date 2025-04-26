РФ впервые признала участие войск КНДР в войне против Украины

Россия впервые публично признала участие войск Северной Кореи в войне против Украины. Они воюют против Сил обороны Украины в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника российского Генштаба Валерия Герасимова, которого цитируют росСМИ.

Герасимов во время доклада российскому диктатору Владимиру Путину о якобы завершении операции в Курской области похвалил войска КНДР. Он заявил, что северокорейские силы "действуя бок о бок с российскими военными в Курской области, показали стойкость и героизм".

Представительница российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что "Россия никогда не забудет друзей из КНДР".

Россия придумала "победу" в Курской области

Герасимов во время доклада Путину заявил, что российские войска якобы вытеснили украинские силы из Курской области.

Начальник российского Генштаба заверил Путина, что армия РФ "освободила" последний населенный пункт на территории Курской области - село Горналь. Герасимов также заявил, что российские военные якобы создают "зону безопасности" в Сумской области.

Впрочем, по данным Генштаба ВСУ, бои в Курской области продолжаются. За минувшие сутки украинские защитники остановили 30 штурмовых действий захватчиков в Курской области.