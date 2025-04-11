Генштаб назвал потери Северной Кореи в Курской области: речь о тысячах
Северная Корея потеряла около 4 тысяч солдат в боях против украинских воинов в Курской области. Большинство из них получили серьезные ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Telegram.
В Генштабе напомнили, что Россия привлекла к боевым действиям против Украины подразделения вооруженных сил Северной Кореи. Всего в РФ отправили более 12 тысяч северокорейских солдат.
"Потери этого контингента КНДР (с начала операции в Курской области) составили около 4 тысяч человек, из них более 3 тысяч - ранеными", - отмечает украинское военное командование.
В Генштабе уточнили, что из четырех условных северокорейских бригад одна уничтожена, а еще три - потеряли боеспособность.
Участие Северной Кореи в войне
Напомним, Северная Корея является союзником России в войне против Украины. Пхеньян передавал армии РФ свои боеприпасы, ракеты и даже живую силу.
Пока что Россия использовала северокорейских солдат преимущественно для штурмов в Курской области. Но войска КНДР несли серьезные потери, поскольку они не были достаточно хорошо подготовлены к такой масштабной войне.
В январе даже появились слухи, что северокорейских солдат отвели с линии фронта из-за очень больших потерь.
11 января украинские защитники впервые взяли в плен военных КНДР. Президент Украины Владимир Зеленский недавно отмечал, что Украина готова их обменять.
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