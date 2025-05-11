Путін визнав участь армії КНДР у війні Росії проти України
Російський диктатор Володимир Путін офіційно визнав участь військовослужбовців Північної Кореї у війні Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію лідера у Кремлі.
Очільник Кремля висловив вдячність керівникам 13 держав, які направили для участі в параді на Красній площі підрозділи своїх національних збройних сил.
Диктатор зазначив, що був радий особисто подякувати воєначальникам Корейської народної армії за участь у бойових діях на фронті війни проти України.
"(Був радий. - ред.) передати найтепліші слова солдатам і командирам підрозділів спецпризначенців КНДР, які разом із нашими бійцями професійно й добровільно виконували завдання під час звільнення прикордонних районів Курської області від формувань київського режиму", - сказав Путін.
Він наголосив, що північнокорейські військові "проявили мужність і героїзм, діяли надзвичайно професійно, показали хороший вишкіл та підготовку".
Участь КНДР у війні проти України
Нагадаємо, наприкінці квітня 2025 року Північна Корея вперше підтвердила відправку своїх військ для підтримки Росії у війні проти України.
Росія також уперше публічно визнала участь військ КНДР у війні. Військові цієї країни виконують бойові завдання у Курській області.
За даними розвідки Південної Кореї, загалом Пхеньян відправив до РФ 15 тисяч солдатів.
Станом на початок травня, втрати КНДР становили 4700 військових, серед них 600 загиблих.
За даними Генштабу ЗСУ, військові Північної Кореї втратили у боях проти України близько 4000 солдатів, близько 3000 зазнали важких поранень.
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