Путін визнав участь армії КНДР у війні Росії проти України

Російський диктатор Володимир Путін офіційно визнав участь військовослужбовців Північної Кореї у війні Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію лідера у Кремлі.

Очільник Кремля висловив вдячність керівникам 13 держав, які направили для участі в параді на Красній площі підрозділи своїх національних збройних сил.

Диктатор зазначив, що був радий особисто подякувати воєначальникам Корейської народної армії за участь у бойових діях на фронті війни проти України.

"(Був радий. - ред.) передати найтепліші слова солдатам і командирам підрозділів спецпризначенців КНДР, які разом із нашими бійцями професійно й добровільно виконували завдання під час звільнення прикордонних районів Курської області від формувань київського режиму", - сказав Путін.

Він наголосив, що північнокорейські військові "проявили мужність і героїзм, діяли надзвичайно професійно, показали хороший вишкіл та підготовку".