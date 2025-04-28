КНДР впервые подтвердила отправку войск в Россию для войны против Украины, - СМИ

Северная Корея впервые подтвердила, что направила свои войска в Россию для поддержки Москвы в войне против Украины. В частности, для боев в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Размещение войск КНДР было осуществлено по "приказу" северокорейского лидера Ким Чен Ына в соответствии с договором и взаимной обороне Пхеньяна с Москвой.

Таким образом в понедельник, сославшись на Центральную военную комиссию КНДР, Центральное телефонное агентство Северной Кореи (KCNA) впервые подтвердило отправку войск в РФ. Это случилось спустя несколько месяцев после того, как тысячи солдат КНДР были отправлены в Россию для участия в боевых действиях в Курской области.

"Операция по освобождению района Курской области для отражения авантюрного вторжения украинских властей на территорию Российской Федерации была успешно завершена", - пишет KCNA, добавив, что подразделения национальных вооруженных сил участвовали в операции "согласно приказу главы государства" Ким Чен Ына.

По данным KCNA, Ким, придя к выводу, что ситуация соответствует условиям для применения договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, "принял решение об участии вооруженных сил в войне и проинформировал об этом российскую сторону".

Также СМИ процитировали Ким Чен Ына, который описал эти действия как "священную миссию по дальнейшему укреплению" дружбы и солидарности с Россией и "защите чести" КНДР.

"Те, кто боролся за справедливость, все являются героями и представителями чести родины", - сказал он.

Кроме того, Ким сообщил, что в Пхеньяне скоро будет воздвигнут памятник, а к надгробиями павших солдат возложат цветы с молитвами о бессмертии.