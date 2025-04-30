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Сколько военных КНДР погибло в Курской области: данные разведки Сеула

Среда 30 апреля 2025 08:54
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Сколько военных КНДР погибло в Курской области: данные разведки Сеула Иллюстративное фото: разведка Южной Кореи рассказала, сколько КНДРовцев погибли в войне против Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Северная Корея уже потеряла около 4,7 тысячи военных, включая раненых и погибших во время боев в Курской области России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно данным разведки Южной Кореи, всего в боях в Курской области Россия привлекла 15 тысяч солдат Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). В целом Северная Корея потеряла около 4,7 тысячи единиц бойцов, среди которых 600 являются погибшими.

Также отмечается, что в обмен на отправку военных и поставки оружия в Россию КНДР получила от Москвы помощь в виде шпионских спутников, беспилотников и зенитных ракет.

"После шести месяцев участия в войне северокорейские военные стали менее неумелыми, а их боеспособность значительно улучшилась, поскольку они привыкают к использованию нового оружия, такого как беспилотники", - рассказал член парламентского комитета по вопросам разведки Ли Сонг Квеун после брифинга.

Также Квеун добавил, что тела погибших КНДРовцев перед отправкой на родину кремируют на территории Курска.

Войска КНДР в России

Сегодня Российская Федерация (РФ) активно развивает военно-экономическое сотрудничество с КНДР. С прошлого года Северная Корея поставляет своему "партнеру" боеприпасы и ракеты. В частности летом 2024-го страны подписали соглашение о всестороннем стратегическом партнерстве, а уже осенью появилась информация о том, что КНДР передала России военнослужащих, часть из которых в конце концов перебросили в Курскую область.

Сначала Россия игнорировала сообщения о присутствии северокорейских военных на фронте, даже после того, как бойцы Сил обороны Украины взяли в плен двух военных КНДР.

Недавно же Министерство обороны страны-террориста впервые признало участие войск Северной Кореи в войне против Украины.

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