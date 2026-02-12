ua en ru
Игра на амбициях Трампа. РФ может вернуться к расчетам в долларах, - Bloomberg

Москва, Четверг 12 февраля 2026 18:44
Игра на амбициях Трампа. РФ может вернуться к расчетам в долларах, - Bloomberg Фото: российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия рассматривает возможность возвращения к финансовым операциям в долларах, что выглядит как подыгрывание президенту США Дональду Трампу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание, Россия подготовила документ, в котором перечислены семь пунктов, где, по мнению Кремля, экономические интересы Москвы и Вашингтона могут совпасть после завершения полномасштабной войны россиян против Украины.

В документе предлагается:

  • совместное продвижение ископаемого топлива вместо более экологичных альтернатив;
  • совместные инвестиции в природный газ, морскую добычу нефти и критически важные сырьевые материалы, что будет выгодно американским компаниям.
  • возвращение России к долларовой системе расчетов.

Как пишет Bloomberg, до сих пор поиск альтернатив доллару был одним из приоритетов Москвы, поэтому возвращение к расчетам в этой валюте западные чиновники считают маловероятным.

При этом, как уточняет издание, если РФ все же пойдет на такой шаг, это будет означать повторное подчинение финансовому доминированию Вашингтона и отказ от усилий по снижению уязвимости российской экономики перед давлением США.

"Это стало бы крупной победой для администрации Трампа в его очевидной цели ослабить отношения между Москвой и Пекином", - пишут журналисты.

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что посланник российского диктатора Кирилл Дмитриев предложил США пакет экономического сотрудничества на 12 трлн долларов.

Сотрудничество США и России

Напомним, еще в ноябре президент США Дональд Трамп предполагал, что Россия хочет вести бизнес с американцами.

По его словам, такое стремление российского диктатора Владимира Путина - это ключевой фактор, который может заставить Россию завершить войну в Украине в ближайшие месяцы.

