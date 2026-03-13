ua en ru
В Кремле заявили об "общих интересах" с США в вопросе санкций

14:02 13.03.2026 Пт
2 мин
Москва нашла общее с Вашингтоном, однако это ненадолго
aimg Елена Чупровская
В Кремле заявили об "общих интересах" с США в вопросе санкций Фото: пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков (Getty Images)

У России неожиданно нашли "общие интересы" с США - они касаются временного снятия санкций с российской нефти на танкерах.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ, об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Читайте также: Почему Иран до сих пор не объявил о капитуляции: Трамп дал неожиданное объяснение

Что сказал Песков

"В данном случае мы видим действия Соединенных Штатов - попытку стабилизировать энергетические рынки", - заявил он.

При этом пресс-секретарь уточнил: США сообщили, что исключение касается лишь нефти, загруженной до 12 марта, и в дальнейшем снимать нефтяные санкции с России не планируют.

"Поэтому на данный момент ситуативно действительно наши интересы совпадают, вот таким образом мы это и расцениваем", - добавил Песков.

Что решили США

12 марта Соединенные Штаты на 30 дней отменили ограничения на покупку российской нефти и нефтепродуктов, перевозимых морем.

Условия лицензии:

  • разрешена доставка и продажа нефти, загруженной на суда по состоянию на 12 марта
  • лицензия действует до полуночи 11 апреля по вашингтонскому времени.

Напоминаем, Россия планирует перерегистрировать под своим флагом около 80 нефтяных танкеров "теневого флота" - и разведка уже предупредила об угрозе для Запада.

Украинская разведка утверждает, что Москва прибегает к такому шагу из-за участившихся задержаний судов, возящих российскую нефть в обход санкций.

Подсанкционная структура Российского морского регистра судоходства планирует провести осмотр и перерегистрировать танкеры, которые сейчас числятся за компаниями с Сейшельских островов, Китая, Азербайджана и Самоа.

По оценке разведки, суда под российским флагом могут использоваться для разведывательной и диверсионной деятельности против стран Запада - прежде всего в Балтийском море, через которое проходит более 40% морского нефтяного экспорта России.

Тем временем Иран в ответ на атаки США угрожает устроить "нефтяной ад" на Ближнем Востоке. Однако что именно готовят, иранский режим не рассказал.

