В Кремле заявили об "общих интересах" с США в вопросе санкций

У России неожиданно нашли "общие интересы" с США - они касаются временного снятия санкций с российской нефти на танкерах.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ, об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Что сказал Песков

"В данном случае мы видим действия Соединенных Штатов - попытку стабилизировать энергетические рынки", - заявил он.

При этом пресс-секретарь уточнил: США сообщили, что исключение касается лишь нефти, загруженной до 12 марта, и в дальнейшем снимать нефтяные санкции с России не планируют.

"Поэтому на данный момент ситуативно действительно наши интересы совпадают, вот таким образом мы это и расцениваем", - добавил Песков.

Что решили США

12 марта Соединенные Штаты на 30 дней отменили ограничения на покупку российской нефти и нефтепродуктов, перевозимых морем.

Условия лицензии:

разрешена доставка и продажа нефти, загруженной на суда по состоянию на 12 марта

лицензия действует до полуночи 11 апреля по вашингтонскому времени.

Напоминаем, Россия планирует перерегистрировать под своим флагом около 80 нефтяных танкеров "теневого флота" - и разведка уже предупредила об угрозе для Запада.

Украинская разведка утверждает, что Москва прибегает к такому шагу из-за участившихся задержаний судов, возящих российскую нефть в обход санкций.

Подсанкционная структура Российского морского регистра судоходства планирует провести осмотр и перерегистрировать танкеры, которые сейчас числятся за компаниями с Сейшельских островов, Китая, Азербайджана и Самоа.