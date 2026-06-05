Путин ответил на письмо Зеленского

Что ответил Путин

По словам главы Кремля, он ознакомился с письмом сегодня, 5 июня, утром. Диктатор обратил внимание на несколько вещей.

Одна из них - то, что президент Украины упомянул его возраст.

"Конечно, о возрасте должны думать все, но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции и некоторые постарше меня. Главное - это не возраст, это, безусловно, важно, но главное - дееспособность и работоспособность", - добавил он.

Также Путина "задело", что Зеленский в письме упомянул время его пребывания у власти.

"Это важный вопрос, но на выборы надо идти. Надо не бояться идти на выборы и действовать всегда в рамках основного закона. Потому что если удерживать власти вне рамок конституции, это называется узурпация власти, это уголовное преступление", - цинично сказал диктатор.

Путин удивился, что в Украине говорили о необходимости проведения выборов, но теперь почему-то "замолкли".

Глава Кремля нафантазировал, что Украина якобы хочет видеть гарантами возможных мирных договоренностей только европейские страны, но не США. Путин в этом контексте насмешливо упомянул спор между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Ответ на предложение о встрече

По словам диктатора, одного из представителей российских бизнес-кругов, у которых с ним нет близких контактов, три недели назад якобы приглашали в Киев. Тот поехал в Киев и встретился с президентом Зеленским.

"Вернулся, я с ним встретился... Господин Зеленский просил о встрече. Я ответил, что никогда не отказывался. Но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее перекладывать, я знаю, я проходил это... Мы всю ночь "Минские соглашения" формулировали, а потом выяснилось, устами первых лиц Франции и Германии было заявлено, что это была просто пустая история", - считает он.

Путин сказал, что не видит смысл встречаться. А смысл якобы есть только для Украины - остановить "наступление" РФ.

"Нам нужны договоренности, не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, поприсутствовать при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать, но сначала надо найти решение", - добавил он.

Диктатор также напомнил свой фейк об "ударе украинских воинов" по общежитию в Старобельске.

После этого Путин пожаловался бизнесмену, который ездил в Киев, что Украина просит о встрече и якобы совершает такие преступления.

Диктатор считает, что письмо было "с элементами хамства".

"Это что, создание условий для личных встреч и переговоров? Или это создание обстановки, при которой вообще невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе. Поэтому нужно обращаться не к авторам этого письма... а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения... Работайте братья", - сказал он.

Глава Кремля повторил, что пока не видит смысла встречи с Зеленским.

Письмо Зеленского

Накануне президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо к Владимиру Путину. Этому предшествовало заявление украинского лидера о том, что поскольку США сейчас сосредоточены на Иране, Украина готова к прямым переговорам с РФ, чем ждать своей очереди.

В самом письме Зеленский отметил, что Россия не сможет захватить Донбасс в этом году, и призвал завершить войну за столом переговоров. На время диалога предлагается объявить перемирие по принципу "стоим где стоим".

В МИД Украины заявили, что письмо передается по всем дипломатическим каналам, а в ОП уточнили - документ адресован не только Путину (в частности влиятельным группам в РФ), но и ориентирован на партнеров, включая США.

До того как появился ответ Путина, спикер Кремля заявлял, что тот видел письмо, но повторил тезис: "если Зеленский хочет переговоров, пусть приезжает в Москву".

Президент США Дональд Трамп положительно отреагировал на инициативу президента Украины, заявив в Белом доме, что "рад" обсуждению возможной встречи.

Он назвал Путина и Зеленского "очень хорошими людьми", а Россию и Украину - "прекрасными странами". Трамп выразил надежду, что обе стороны "придут к компромиссу".