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Трамп отреагировал на письмо Зеленского к Путину (видео)

23:52 04.06.2026 Чт
2 мин
Что ответил лидер США на вопросы журналистов на тему встречи Зеленского с Путиным?
aimg Филипп Бойко
Трамп отреагировал на письмо Зеленского к Путину (видео) Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Во время встречи в Белом доме с журналистами президент США Дональд Трамп отреагировал на открытое письмо лидера Украины Владимира Зеленского к диктатору РФ Путину. Президент США считает, что сторонам надо пойти на компромисс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию из Белого дома.

Журналисты спросили у Трампа: как он относится к идее встречи двух лидеров? Пресса намекнула, что такое решение Зеленского может быть вызвано тем, что Штаты сейчас заняты войной в Иране.

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Трамп ответил, что это очень хорошая идея. Он назвал обоих руководителей государств "хорошими людьми, которые должны пойти на компромиссы, чтобы каждый месяц на фронте не погибало до 45 тысяч человек".

"Я думаю, что это было бы замечательно, если они встретятся", - сказал президент США.

Что известно об открытом письме Зеленского Путину

В своем открытом обращении лидер Украины раскрыл директору РФ количество потерь российских оккупантов на фронте. Зеленский предложил провести переговоры и на это время прекратить огонь по линии фронта. Также украинский президент предложил формат обмена пленными "всех на всех".

В свою очередь в Кремле уже отреагировали на письмо Зеленского. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что обязательно ознакомятся с посланием к Путину.

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