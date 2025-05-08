Путин торгуется за территории в стиле Сталина, - историк

Сейчас глава Кремля Владимир Путин ведет переговоры по территориальным вопросам, применяя методы, которые напоминают те, что когда-то использовал советский диктатор Иосиф Сталин.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал украинский историк Роман Кабачий.
По его словам, расклады между Большой Тройкой (США, Великобританией и СССР) были взаимозависимыми. В частности 26-й президент США Теодор Рузвельт и бывший премьер Британии Уинстон Черчилль понимали, что без победы на востоке они не смогут побороть лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера на западе. Поэтому им была необходима победа на востоке.
С другой стороны они не хотели, чтобы Сталин контролировал всю Европу, поэтому все таки открыли западный фронт.
"Но Сталин в своих видениях использовал в полной мере то, что вклад СССР такой большой. При создании ООН он сначала требовал, чтобы его соучредителями стали 16 республик, тогда была еще Карело-Финская советская республика. В конце концов соучредителями стали три: РСФСР, Украинская и Белорусская ССР, как те, кто сделал очень большой вклад в победу, и Советский союз как государство в целом", - отмечает Кабачий.
По словам историка, Сталин разыгрывал "украинскую карту" в политических переговорах довольно часто. Например, при установлении границ между Польшей и Украиной (после войны границу между УССР и Польшей провели по линии Керзона: Польша вернула Перемышль, Украина - Восточную Галичину, Волынь и близлежащие земли с преимущественно украинским населением).
"Сталин тогда говорил польским коммунистам: "Вообще-то вы должны согласиться, потому что я иду вам на уступки. А если нет, то я еще заберу Холмщину и Перемышль, который я вам отдаю. И будете просить уже на других условиях". И сейчас мы можем увидеть, как Путин торгуется за территории в стиле Сталина", - добавляет историк.
Напомним, в интервью историк Роман Кабачий также рассказывал о том, что отношение украинцев ко Второй мировой войне постепенно меняется. В частности советский нарратив о "Великой отечественной" отходит на второй план, а вместо него появляется представление того, что это была большая трагедия для миллионов семей.
Добавим, накануне российский диктатор Владимир Путин "из гуманитарных соображений" объявил о временном перемирии в войне в дни 80-летия "Дня победы".
Так называемое "перемирие" якобы продлится с 8 мая до 00:00 11 мая. На это время российская сторона обещает "остановить все боевые действия". Однако, это оказалось фарсом, отметили в МИД.
По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги враг продолжает атаковать по всей линии фронта. В частности, с полуночи до полудня РФ 734 раза нарушила режим прекращения огня и осуществила 63 штурмовые операции.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов поддержать прекращение огня, если РФ ответит зеркально. Также глава государства отмечал, что Россия может согласиться на прекращение огня на 30 дней, но для этого необходимо давление со стороны США.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.