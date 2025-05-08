Путін торгується за території в стилі Сталіна, - історик

Наразі глава Кремля Володимир Путін веде переговори щодо територіальних питань, застосовуючи методи, які нагадують ті, що колись використовував радянський диктатор Йосип Сталін.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів український історик Роман Кабачій.
За його словами, розклади між Великою Трійкою (США, Великою Британією та СРСР) були взаємозалежними. Зокрема 26-й президент США Теодор Рузвельт та колишній прем'єр Британії Вінстон Черчилль розуміли, що без перемоги на сході вони не зможуть побороти лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера на заході. Тому їм була необхідна перемога на сході.
З іншого боку вони не хотіли, щоб Сталін контролював всю Європу, тому все-таки відкрили західний фронт.
"Але Сталін у своїх баченнях використовував наповну те, що внесок СРСР такий великий. При створенні ООН він спершу вимагав, щоб його співзасновниками стали 16 республік, тоді була ще Карело-Фінська радянська республіка. Врешті співзасновниками стали три: РРФСР, Українська і Білоруська РСР, як ті, хто зробив дуже великий внесок в перемогу, і Радянський союз як держава в цілому", - зазначає Кабачій.
За словами історика, Сталін розігрував "українську карту" у політичних переговорах досить часто. Наприклад, при встановленні кордонів між Польщею та Україною (після війни кордон між УРСР і Польщею провели по лінії Керзона: Польща повернула Перемишль, Україна – Східну Галичину, Волинь і довколишні землі з переважно українським населенням).
"Сталін тоді казав польським комуністам: "Взагалі-то ви маєте погодитись, бо я йду вам на поступки. А якщо ні, то я ще заберу Холмщину і Перемишль, який я вам віддаю. І будете просити вже на інших умовах". І зараз ми можемо побачити, як Путін торгується за території в стилі Сталіна", - додає історик.
Нагадаємо, в інтерв'ю історик Роман Кабачій також розповідав про те, що ставлення українців до Другої світової війни поступово змінюється. Зокрема радянський наратив про "Велику вітчизняну" відходить на другий план, а замість нього з’являється уявлення того, що це була велика трагедія для мільйонів сімей.
Додамо, напередодні російський диктатор Володимир Путін "з гуманітарних міркувань" оголосив про тимчасове перемир'я у війні у дні 80-річчя "Дня перемоги".
Так зване "перемир'я" нібито триватиме з 8 травня до 00:00 11 травня. На цей час російська сторона обіцяє "зупинити всі бойові дії". Однак, це виявилось фарсом, зазначили в МЗС.
За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги ворог продовжує атакувати по всій лінії фронту. Зокрема, з опівночі до півдня РФ 734 рази порушила режим припинення вогню та здійснила 63 штурмові операції.
Раніше президент України Володимир Зеленський, заявив що Київ готовий підтримати припинення вогню, якщо РФ відповість дзеркально. Також глава держави наголошував на тому, що Росія може погодитися на припинення вогню на 30 днів, але для цього необхідний тиск з боку США.
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