Зеленский объяснил, что заставит Россию согласиться на полное перемирие

Россия может согласиться на полное прекращение огня с Украиной без дополнительных условий. Но для этого необходимо давление со стороны США.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

"Украина продемонстрировала - и все это подчеркивают - готовность к полному и безусловному прекращению огня. Мы не ставим каких-либо условий, и россияне не имеют права ставить какие-либо условия", - подчеркнул глава государства на встрече с представителями бизнеса Днепропетровской области.

Он обратил внимание, что Украина выступает против снятия санкций с России для прекращения огня. И такую позицию поддерживают страны Евросоюза.

По словам Зеленского, Россия "уклоняется от перемирия", поскольку она хочет достичь определенных успехов на фронте. Свидетельством этого являются планы врага провести наступление на Сумском, Харьковском и Запорожском направлениях. Реализовать свои намерения врагу не удалось.

"Я думаю, что усиленное давление и диалог американцев с ними приведет все равно к прекращению огня", - считает президент.