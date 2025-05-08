Украина проходит эволюцию в понимании Второй мировой войны, - историк

Отношение украинцев ко Второй мировой войне постепенно меняется. В частности, мы начинаем переходить от советского нарратива о "Великой отечественной" к представлению того, что это была большая трагедия для миллионов семей.

Сейчас в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне хранятся письма ребят, которые были мобилизованы в так называемые "черносвитники". Это были пехотинцы Красной армии, которых набирали из гражданского населения только что отбитых у Германии территорий.

По словам историка, они часто попадали на фронт без подготовки, необходимого оружия и амуниции. Например, ярким свидетельством этого, является история Павла Смакоты с Переяславщины. Он летом 1943 года был мобилизован, а через несколько месяцев погиб под Киевом.

"Успел написать письма домой, где писал: "не хочется умирать, чтобы твои кости валялись по полю. Дай Бог умереть своей смертью". Когда мы читаем это, то понимаем контекст того, что происходило", - отмечает Кабачий.

Память, которая оживает в архивах

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне предоставляет украинцам возможность узнать судьбу своих родственников во время Второй мировой войны. Для этого нужно отправить запрос на электронный адрес poshuk@warmuseum.kyiv.ua в сектор документального фонда учета военных потерь, где занимаются поиском и верификацией данных о без вести пропавших.

В частности, музей помог узнать историю, которая касалась и семьи историка Романа Кабачия. Его прабабушка Анна Золоташко из Винницкой области хотела узнать информацию об одном из своих сыновей, которого призвали в армию в 1938 году. Впоследствии семья получила информацию о том, что он без вести пропал, и что судьба его неизвестна.

"Потом было придумано об этом много историй. Мол, японцы сожгли его в топках поезда или что-то подобное. В свое время же показывали такие пропагандистские фильмы. А у нас в музее мне за один день нашли информацию, где он погиб и где он похоронен. Было задокументировано, что он и не сразу попал на фронт, проходил обучение. На фронте он был с 1942-го года, а погиб в Смоленской области, там и был похоронен", - отметил историк.