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Путинское "перемирие" оказалось фарсом: Сибига описал ситуацию на фронте

Четверг 08 мая 2025 13:39
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Путинское "перемирие" оказалось фарсом: Сибига описал ситуацию на фронте Фото: Андрей Сибига, глава Министерства иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

"Парадное перемирие", которое инициировал российский диктатор Владимир Путин, как и ожидалось, оказалось фарсом. Враг продолжает атаковать по всей линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрея Сибиги.

"Я только что разговаривал с украинским военным командованием, которое предоставило информацию о ситуации на фронте. Как и предполагалось, путинское "парадное перемирие" оказалось фарсом. По нашим военным данным, несмотря на заявления Путина, российские войска продолжают атаковать по всей линии фронта", - заявил Сибига.

Как отметил глава МИД, с полуночи до юга Российская Федерация (РФ) 734 раза нарушила режим прекращения огня и осуществила 63 штурмовые операции. Среди них:

  • 23 штурмовые операции продолжаются;
  • 586 обстрелов было совершено против позиций украинских бойцов. 464 из них с применением тяжелого вооружения;
  • 176 ударов с применением дронов;
  • 10 авиаударов с применением 16 управляемых авиационных бомб (КАБ).

Украина, как отметил Сибига, реагирует на обстрелы и делится информацией о нарушении Россией режима прекращения огня с Соединенными Штатами Америки (США), Европейским союзом (ЕС), партнерами и международными организациями.

"Мы не позволим Путину никого обмануть, когда он даже не придерживается собственного слова. Украина остается готовой к как минимум 30-дневному полному прекращению огня и мерам по развитию доверия, которые сделают возможными мирные переговоры и реальный путь к справедливому и устойчивому миру", - добавил он.

Как отмечает руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, враг продолжает атаковать на фронте и пытается выдать за "перемирие" отсутствие беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа "Шахед" в воздухе.

Российские "перемирия"

Последние месяцы США вели отдельные переговоры с Украиной и Россией, пытаясь найти пути к завершению войны. Вашингтон предложил Киеву полное прекращение огня - и украинская сторона сразу поддержала эту инициативу. Москва же начала выдвигать свои условия.

После этого Россия неоднократно объявляла о так называемых "перемириях", но каждый раз нарушала их. Недавно Путин анонсировал очередное "гуманитарное перемирие" с 8 по 11 мая. Зеленский заявил, что Украина готова поддержать прекращение огня, если Россия также будет придерживаться условий.

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