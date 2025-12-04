Си Цзиньпин сделал заявление о мирной сделке по Украине, "приемлемой для всех сторон"

Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает мирное соглашение по Украине, "приемлемое для всех сторон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Сегодня, 4 декабря, президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Пекин обратился к лидеру Китая Си Цзиньпину с просьбой способствовать прекращению войны в Украине и призвал увеличить инвестиции во Францию.

Макрон повторил свой призыв к Си поддержать позицию Европы по Украине и предостерег от "разделения" мирового порядка.

Он также отметил риски перебоев в глобальных цепочках поставок, вероятно, имея в виду экспортный контроль Китая над критически важными минералами, такими как редкоземельные элементы, и подчеркнул важность создания более справедливой бизнес-среды.

В ответ Си Цзиньпин охарактеризовал переговоры как откровенные, плодотворные и дружественные. Относительно Украины, он заявил, что Китай надеется на достижение "справедливого и обязательного соглашения, приемлемого для всех сторон".

"Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, и надеется, что все стороны достигнут справедливого, прочного и обязательного мирного соглашения, приемлемого для всех сторон, путем диалога и переговоров",- заявил Си Цзиньпинь.

Лидер Китая также подчеркнул, что Пекин будет продолжать играть конструктивную роль в урегулировании кризиса.