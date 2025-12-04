ua en ru
Си Цзиньпин сделал заявление о мирной сделке по Украине, "приемлемой для всех сторон"

Четверг 04 декабря 2025 10:14
UA EN RU
Си Цзиньпин сделал заявление о мирной сделке по Украине, "приемлемой для всех сторон" Фото: Си Цзиньпин и Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает мирное соглашение по Украине, "приемлемое для всех сторон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сегодня, 4 декабря, президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Пекин обратился к лидеру Китая Си Цзиньпину с просьбой способствовать прекращению войны в Украине и призвал увеличить инвестиции во Францию.

Макрон повторил свой призыв к Си поддержать позицию Европы по Украине и предостерег от "разделения" мирового порядка.

Он также отметил риски перебоев в глобальных цепочках поставок, вероятно, имея в виду экспортный контроль Китая над критически важными минералами, такими как редкоземельные элементы, и подчеркнул важность создания более справедливой бизнес-среды.

В ответ Си Цзиньпин охарактеризовал переговоры как откровенные, плодотворные и дружественные. Относительно Украины, он заявил, что Китай надеется на достижение "справедливого и обязательного соглашения, приемлемого для всех сторон".

"Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, и надеется, что все стороны достигнут справедливого, прочного и обязательного мирного соглашения, приемлемого для всех сторон, путем диалога и переговоров",- заявил Си Цзиньпинь.

Лидер Китая также подчеркнул, что Пекин будет продолжать играть конструктивную роль в урегулировании кризиса.

Визит Макрона в Китай

Напомним, 3 декабря Макрон прибыл в Китай для трехдневного государственного визита. По сообщениям СМИ, французский лидер планирует обсудить вопросы торговли и дипломатии, а также призвать Пекин повлиять на Россию для достижения прекращения огня в Украине.

Стоит добавить, что Макрон находится в Китае с четвертым государственным визитом с момента своего вступления в должность в 2017 году.

Позиция Китая относительно войны

Китай официально позиционирует себя как якобы нейтральный в войне России против Украины.

В то же время Пекин продолжает тесное сотрудничество с Москвой, а некоторые китайские компании поставляют в РФ товары двойного назначения, которые могут использоваться, в частности, для производства вооружения.

Ранее издание The Economist сообщало, что Китай стал основным поставщиком для военной машины России и предполагает, что Пекин мог передавать Москве летальное оружие.

По данным Reuters, китайские боевые двигатели скрыто переправляют в Россию под видом "промышленных холодильных установок", что позволяет обходить западные санкции.

