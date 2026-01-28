ua en ru
Китай помогает РФ производить "Орешник", - The Telegraph

Китай, Среда 28 января 2026 12:05
UA EN RU
Китай помогает РФ производить "Орешник", - The Telegraph Фото: лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Китай направляет России специализированные станки, инструменты и высокотехнологичное оборудование, которые используются для создания гиперзвуковых ракет с ядерными боеголовками, в частности ракеты "Орешник".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

По данным расследования, общая стоимость поставленных технологий и оборудования составляет не менее 10,3 млрд долларов.

Удар по Львову и угроза для Европы

В начале месяца Россия применила ракету "Орешник", выпустив ее по Львову. Ракета летела со скоростью около 8000 миль в час и поразила цель менее чем за 20 минут полета.

Гиперзвуковая баллистическая ракета может нести до шести боеголовок, которые способны поражать различные цели. В РФ заявляют, что ее невозможно перехватить, а украинские и западные аналитики предупреждают об угрозе для стран Запада.

Китайские станки на санкционном ракетном заводе

Ключевую роль в увеличении производства играют китайские станки с числовым программным управлением (ЧПУ). Один из таких карусельных токарных станков украинская разведка обнаружила на Уоткинском заводе - главном предприятии РФ по производству ракет.

Именно там изготавливают ракеты "Орешник", "Искандер-М" и межконтинентальные "Тополь-М".
Китай помогает РФ производить &quot;Орешник&quot;, - The Telegraph

Микрочипы, подшипники и радары

Кроме станков, Китай поставляет России

  • микрочипы и платы памяти на 4,9 млрд долларов - для высокоточного оружия и истребителей;
  • шариковые подшипники на 130 млн долларов, критически важные для авиации;
  • пьезоэлектрические кристаллы для радаров и РЭБ на 97 млн долларов;
  • телескопические прицелы и измерительные приборы для тестирования вооружения.

Эти компоненты входят в перечень товаров, запрещенных к экспорту в РФ западными странами.

Обход санкций и растущая зависимость от Пекина

Издание отмечает, что Китай не присоединялся к санкциям против России, что позволяет Москве обходить ограничения через прямые и косвенные поставки, в том числе через третьи страны.

Аналитики утверждают, что без доступа к китайским технологиям и рынку России было бы крайне сложно поддерживать темпы войны и производство современного оружия.

Отношения Китая и России

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Китай пока не проявляет готовности участвовать в мирном урегулировании войны. По его словам, политика Пекина фактически укрепляет финансовые возможности России для продолжения агрессии.

Глава государства подчеркнул, что Китай существенно нарастил закупки российских энергоносителей и стал их крупнейшим покупателем, а полученные от экспорта средства Москва направляет на финансирование войны.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай "даже немного" не боятся НАТО. При этом он подчеркнул, что обе страны, по его словам, "чрезвычайно" опасаются Соединенных Штатов, учитывая мощность американской армии.

