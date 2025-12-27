Зеленский жестко оценил роль Китая: вместо мира - финансирование войны РФ

Китай пока не демонстрирует готовности присоединиться к мирному урегулированию войны. Действия Пекина лишь усиливают финансовые возможности России для продолжения агрессии против Украины.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов.

Комментируя позицию Китая, Зеленский отметил, что Украина рассчитывала на более активную роль Пекина в дипломатическом процессе, ведь эта страна имеет реальные рычаги влияния на Москву.

В то же время, как подчеркнул президент, никаких шагов для остановки войны со стороны Китая сделано не было.

"Я не вижу пока готовности Китая присоединиться к мирному треку", - подчеркнул Зеленский.

Он также обратил внимание на экономический фактор, который напрямую влияет на ход войны. По словам главы государства, Китай значительно увеличил закупку российских энергоресурсов, став их крупнейшим импортером.

"Деньги от экспорта российской энергетики Россия тратит на войну", - подчеркнул президент.

Таким образом, по оценке Зеленского, текущая роль Китая не способствует мирному урегулированию, а фактически позволяет Кремлю продолжать военную агрессию.

После начала полномасштабного вторжения России Украина неоднократно призывала Китай использовать свое политическое и экономическое влияние на Москву для прекращения боевых действий.

Пекин официально заявляет о нейтралитете и поддержке дипломатии, однако избегает прямого давления на РФ.

На фоне западных санкций Китай стал ключевым покупателем российских энергоносителей, что позволяет Кремлю компенсировать потери от ограничений и сохранять финансовую состоятельность для ведения войны.