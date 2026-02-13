"Путин стратегически проиграл": Стубб назвал три причины, почему Украина выигрывает войну

"Я не буду давать вам советов, но я верю, что вы выиграете эту войну - и я говорю это, потому что Путин стратегически проиграл", - ответил Стубб на вопрос украинского журналиста по "взятию под контроль" России.

В частности, он рассказал, что Путин хотел сделать Украину русской, а "она стала европейской". Диктатор хотел предотвратить расширение НАТО, а теперь к нему присоединились Финляндия и Швеция.

Кроме того, Стубб подчеркнул, что диктатор хотел удержать расходы страны-агрессора на оборону на низком уровне, но теперь "они растут до пяти процентов".

"Москва проигрывает в военном плане: в начале войны Россия оккупировала 12 процентов украинской территории. С тех пор за последние два года это было восемь процентов, а в декабре - один процент. Кроме того, Украина убила 34 000 российских солдат, которых они не смогли заменить", - сказал президент Финляндии.

Стубб подчеркнул, что Украине необходимо и дальше "делать то, что она делает", что позволит ей выстоять и выиграть войну.