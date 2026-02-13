"Путин стратегически проиграл": Стубб назвал три причины, почему Украина выигрывает войну
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что российский диктатор Владимир Путин "стратегически проиграл", а Украина выигрывает войну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
"Я не буду давать вам советов, но я верю, что вы выиграете эту войну - и я говорю это, потому что Путин стратегически проиграл", - ответил Стубб на вопрос украинского журналиста по "взятию под контроль" России.
В частности, он рассказал, что Путин хотел сделать Украину русской, а "она стала европейской". Диктатор хотел предотвратить расширение НАТО, а теперь к нему присоединились Финляндия и Швеция.
Кроме того, Стубб подчеркнул, что диктатор хотел удержать расходы страны-агрессора на оборону на низком уровне, но теперь "они растут до пяти процентов".
"Москва проигрывает в военном плане: в начале войны Россия оккупировала 12 процентов украинской территории. С тех пор за последние два года это было восемь процентов, а в декабре - один процент. Кроме того, Украина убила 34 000 российских солдат, которых они не смогли заменить", - сказал президент Финляндии.
Стубб подчеркнул, что Украине необходимо и дальше "делать то, что она делает", что позволит ей выстоять и выиграть войну.
Мирные переговоры по Украине
Напомним, в конце января и в начале февраля 2026 года в Абу-Даби состоялись уже два раунда переговоров между Украиной, США и страной-агрессором. На последней встрече, по словам секретаря СНБО Рустема Умерова, стороны обсудили методы внедрения перемирия и мониторинга прекращения боевых действий.
Агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Украина и США обсудили заключение возможного мирного соглашения с Россией уже в марте этого года. В то же время отмечается, что сроки могут быть смещены из-за того, что вопрос территорий так и не решен.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США предлагают сторонам завершить войну РФ против Украины до начала лета. Он предположил, что американцы будут оказывать дипломатическое давление в связи с этим графиком.
Президент Украины также подчеркнул, что Киев готов к переговорам в любой локации, если это принесет реальный результат.