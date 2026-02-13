ua en ru
Пт, 13 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Путин стратегически проиграл": Стубб назвал три причины, почему Украина выигрывает войну

Пятница 13 февраля 2026 18:27
UA EN RU
"Путин стратегически проиграл": Стубб назвал три причины, почему Украина выигрывает войну Фото: президент Финляндии Александр Стубб (GettyImages)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что российский диктатор Владимир Путин "стратегически проиграл", а Украина выигрывает войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Читайте также: Не могучий медведь. Генсек НАТО сравнил Россию с садовой улиткой

"Я не буду давать вам советов, но я верю, что вы выиграете эту войну - и я говорю это, потому что Путин стратегически проиграл", - ответил Стубб на вопрос украинского журналиста по "взятию под контроль" России.

В частности, он рассказал, что Путин хотел сделать Украину русской, а "она стала европейской". Диктатор хотел предотвратить расширение НАТО, а теперь к нему присоединились Финляндия и Швеция.

Кроме того, Стубб подчеркнул, что диктатор хотел удержать расходы страны-агрессора на оборону на низком уровне, но теперь "они растут до пяти процентов".

"Москва проигрывает в военном плане: в начале войны Россия оккупировала 12 процентов украинской территории. С тех пор за последние два года это было восемь процентов, а в декабре - один процент. Кроме того, Украина убила 34 000 российских солдат, которых они не смогли заменить", - сказал президент Финляндии.

Стубб подчеркнул, что Украине необходимо и дальше "делать то, что она делает", что позволит ей выстоять и выиграть войну.

Мирные переговоры по Украине

Напомним, в конце января и в начале февраля 2026 года в Абу-Даби состоялись уже два раунда переговоров между Украиной, США и страной-агрессором. На последней встрече, по словам секретаря СНБО Рустема Умерова, стороны обсудили методы внедрения перемирия и мониторинга прекращения боевых действий.

Агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Украина и США обсудили заключение возможного мирного соглашения с Россией уже в марте этого года. В то же время отмечается, что сроки могут быть смещены из-за того, что вопрос территорий так и не решен.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США предлагают сторонам завершить войну РФ против Украины до начала лета. Он предположил, что американцы будут оказывать дипломатическое давление в связи с этим графиком.

Президент Украины также подчеркнул, что Киев готов к переговорам в любой локации, если это принесет реальный результат.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Война в Украине
Новости
"Забираем целыми блоками": Украина ищет советские ТЭЦ в Европе
"Забираем целыми блоками": Украина ищет советские ТЭЦ в Европе
Аналитика
Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы