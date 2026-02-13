ua en ru
Не могучий медведь. Генсек НАТО сравнил Россию с садовой улиткой

Мюнхен, Пятница 13 февраля 2026 16:05
UA EN RU
Не могучий медведь. Генсек НАТО сравнил Россию с садовой улиткой Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия хочет, чтобы страны НАТО воспринимали ее могучим медведем. Но на самом деле россияне продвигаются в Украине со скоростью садовой улитки.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил генсек НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Читайте также: "Ты что, бумажный тигр?" Трамп высмеял Путина перед генералами США

Как отметил Рютте, среди министров обороны стран НАТО есть широкое согласие в вопросе продолжения и увеличения помощи Украине.

"Россияне несут ошеломляющие потери изо дня в день. 35 000 погибших в декабре. 30 000 погибших в январе… Они хотят, чтобы мы воспринимали россиян как могучего медведя, но можно утверждать, что они продвигаются по Украине с неуклюжей скоростью садовой улитки. И давайте не забывать об этом. Давайте не попадаться в ловушку российской пропаганды", - обратил внимание генсек.

Он добавил, что более тесное сотрудничество между НАТО и Евросоюзом привело к улучшению совместных усилий, особенно в контексте помощи Украине.

"Я думаю, что сотрудничество между НАТО и ЕС, вероятно, никогда не было таким сильным, как сегодня", - сказал Рютте.

Также он подчеркнул, что теперь страны Европы активнее берут на себя ответственность, принимают большую долю ответственности за собственную безопасность и играют более значимую руководящую роль в НАТО.

Россия - "бумажный тигр"

Напомним, в сентябре прошлого года президент США Дональд Трамп назвал Россию "бумажным тигром".

По его мнению, "настоящая военная сила" должна была одержать победу за неделю, а РФ бесцельно воюет против Украины уже три с половиной года.

Трамп подчеркнул, что из-за войны российская экономика находится в критическом состоянии: большинство денег тратится на боевые действия, а в городах возникают очереди за бензином.

В ответ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия якобы больше ассоциируется с медведем.

