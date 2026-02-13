ua en ru
"Путін стратегічно програв": Стубб назвав три причини, чому Україна виграє війну

П'ятниця 13 лютого 2026 18:27
UA EN RU
"Путін стратегічно програв": Стубб назвав три причини, чому Україна виграє війну Фото: президент Фінляндії Александр Стубб (GettyImages)
Автор: Валерій Ульяненко

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що російський диктатор Володимир Путін "стратегічно програв", а Україна виграє війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Читайте також: Не могутній ведмідь. Генсек НАТО порівняв Росію із садовим равликом

"Я не буду давати вам порад, але я вірю, що ви виграєте цю війну - і я кажу це, тому що Путін стратегічно програв", - відповів Стубб на питання українського журналіста щодо "взяття під контроль" Росії.

Зокрема, він розповів, що Путін хотів зробити Україну російською, а "вона стала європейською". Диктатор хотів запобігти розширенню НАТО, а тепер до нього приєдналися Фінляндія і Швеція.

Крім того, Стубб наголосив, що диктатор хотів утримати видатки країни-агресорки на оборону на низькому рівні, але тепер "вони зростають до п'яти відсотків".

"Москва програє в військовому плані: на початку війни Росія окупувала 12 відсотків української території. З того часу за останні два роки це було вісім відсотків, а в грудні - один відсоток. Крім того, Україна вбила 34 000 російських солдатів, яких вони не змогли замінити", - сказав президент Фінляндії.

Стубб підкреслив, що Україні необхідно й далі "робити те, що вона робить", що дозволить їй вистояти та виграти війну.

Мирні переговори щодо України

Нагадаємо, наприкінці січня і на початку лютого 2026 року в Абу-Дабі відбулися вже два раунди переговорів між Україною, США і країною-агресоркою. На останній зустрічі, за словами секретаря РНБО Рустема Умєрова, сторони обговорили методи впровадження перемир'я і моніторингу припинення бойових дій.

Агентство Reuters, посилаючись на свої джерела, повідомило, що Україна і США обговорили укладення можливої мирної угоди з Росією вже в березні цього року. Водночас зазначається, що терміни можуть бути зміщені через те, що питання територій так і не вирішено.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що США пропонують сторонам завершити війну РФ проти України до початку літа. Він припустив, що американці будуть чинити дипломатичний тиск у зв'язку з цим графіком.

Президент України також наголосив, що Київ готовий до переговорів у будь-якій локації, якщо це принесе реальний результат.

Володимир Путін Російська Федерація Війна в Україні
