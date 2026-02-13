"Путін стратегічно програв": Стубб назвав три причини, чому Україна виграє війну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

"Я не буду давати вам порад, але я вірю, що ви виграєте цю війну - і я кажу це, тому що Путін стратегічно програв", - відповів Стубб на питання українського журналіста щодо "взяття під контроль" Росії.

Зокрема, він розповів, що Путін хотів зробити Україну російською, а "вона стала європейською". Диктатор хотів запобігти розширенню НАТО, а тепер до нього приєдналися Фінляндія і Швеція.

Крім того, Стубб наголосив, що диктатор хотів утримати видатки країни-агресорки на оборону на низькому рівні, але тепер "вони зростають до п'яти відсотків".

"Москва програє в військовому плані: на початку війни Росія окупувала 12 відсотків української території. З того часу за останні два роки це було вісім відсотків, а в грудні - один відсоток. Крім того, Україна вбила 34 000 російських солдатів, яких вони не змогли замінити", - сказав президент Фінляндії.

Стубб підкреслив, що Україні необхідно й далі "робити те, що вона робить", що дозволить їй вистояти та виграти війну.