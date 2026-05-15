Путін спростив видачу російських паспортів жителям Придністров'я

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який спрощує прийом у російське громадянство для жителів Придністров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Заяви про прийом до громадянства мають подавати в дипломатичні представництва або консульські установи Росії за встановленою формою.

Документ також передбачає порядок прийому до громадянства РФ неповнолітніх дітей і недієздатних осіб, які проживають у Придністров'ї.

Згідно з указом, право на спрощене отримання російського паспорта мають іноземні громадяни або особи без громадянства, які:

Закон про вторгнення в інші країни

Нагадаємо, тільки нещодавно Державна дума Росії ухвалила закон, що дозволяє диктатору Володимиру Путіну одноосібно ухвалювати рішення про введення армії за кордон для "захисту" російських громадян.

Згідно з документом, приводом для військового втручання може стати арешт, затримання або порушення кримінальної справи проти громадянина РФ іноземним судом або державою.

Варто зазначити, що подібні аргументи про захист співвітчизників Кремль уже використовував для окупації Криму і початку повномасштабного вторгнення в Україну.