У РФ заявили, що питання введення миротворців ООН на Донбас не стоїть на порядку денному

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що питання про введення миротворців ООН поки на порядку денному не стоїть. У Москві вважають "єдиним шляхом досягнення миру" на Донбасі Мінські угоди.

Про це заявив глава департаменту міжнародних організацій МЗС Росії Петро Іллічов, якого цитує "Газета.ру" .

Нагадаємо, раніше постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив про необхідність перебування миротворців ООН на Донбасі. За його словами, це допоможе Україні відновити контроль над ділянкою кордону в зоні конфлікту.

"Питання введення в Донбас миротворчої місії ООН на порядку денному врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту не стоїть", - повідомив Іллічов.

Зазначимо, зараз Росія проводить масові збори сил поблизу українських кордонів. При цьому високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Хосеп Боррель закликав Росію відвести війська від кордону України. Він також оцінив скупчення російських військ у 150 тисяч осіб.

Також РБК-Україна писало, що в Держдумі РФ допустили визнання "ЛДНР" і введення російських військ на Донбас.