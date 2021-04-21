Путин пригрозил странам в случае пересечения "красной черты" России
Президент России Владимир Путин заявил, что организаторы любых провокаций против страны пожалеют" так, как давно ни о чем не жалели". Россия будет сама опредилять "красные линии".
Об этом он заявил в послании к Совету Федерации.
По его словам, организаторы любых провокаций против России пожалеют об этом.
"Надеюсь, никому не прийдет в голову перейти в отношении России "красную черту". А где она будет проходит Москва будет определять сама в каждом конкретном случае", - подчеркнул Путин.
Вместе с тем, он заявил, что Россия ведет себя сдержанно и скромно, видя хамство других стран.
Напомним, в России объяснили усиление войск на юге страны.
РБК-Украина писало, что в Госдуме РФ допустили признание "ЛДНР" и введение российских войск на Донбасс.
Кроме того, в России отреагировали на предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече с российским лидером Владимиром Путиным на Донбассе. В РФ считают, что она не имеет никакого смысла.