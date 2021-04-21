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У Росії пояснили посилення військ на півдні країни

Новость на русском → Москва, Середа 21 квітня 2021 11:32
У Росії пояснили посилення військ на півдні країни Фото: міністр оборони РФ Сергій Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Анастасія Рокитна

У Південному військовому окрузі Росії створили нову військову Дивізію на тлі стягування військ до українського кордону. Вона була створена ще в 2020 році.

Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, повідомляє "РИА Новости" .

За словами міністра, створення дивізії стало головним з 54 організаційних заходів в рамках вдосконалення бойового складу.

"Одночасно з цим ведеться безперервне переоснащення округу. У 2020 році війська отримали понад 3,2 тисячі одиниць сучасного озброєння і військової техніки", - сказав він.

За словами Шойгу, при підготовці органів військового управління використовуються нові системи управління.

Міністр пояснив, що бойові можливості військ Південного військового округу нарощуються через спроби Північноатлантичного альянсу "протидіяти нормалізації обстановки в ряді країн Закавказзя".

Нагадаємо, в РФ заявили, що питання введення миротворців ООН на Донбас не стоїть на порядку денному.

Також РБК-Україна писало, що в Держдумі РФ допустили визнання" ЛДНР " і введення російських військ на Донбас.

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