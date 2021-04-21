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У Росії відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним на Донбасі

Новость на русском → Москва, Середа 21 квітня 2021 09:40
У Росії відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним на Донбасі Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Анастасія Рокитна

У Росії відреагували на пропозицію президента України Володимира Зеленського про зустріч з російським лідером Володимир Путіним на Донбасі. У РФ вважають, що вона не має ніякого сенсу.

Про це заявив заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров, повідомляє ТАСС.

За його словами, "це заяви хорошого актора", він не вбачає в них смислового навантаження.

"Він (Зеленський, - ред.) пропонує зустріч на українському Донбасі. З якого переляку наш президент повинен з ним зустрічатися на Донбасі, який Зеленський, по-перше, не контролює", - сказав сенатор.

Він вважає, що Зеленському "захотілося" заявити про себе, "ніби-то перехопити ініціативу" перед посланням президента РФ Володимира Путіна Федеральним зборам, яке буде оголошено в середу.

Зазначимо, вчора Зеленський у відеозверненні звернувся до Путіна російською мовою і запропонував зустрітись на Донбасі.

Нагадаємо, Зеленський підписав закон про призов резервістів в армію без мобілізації.

Раніше, президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна вимагає від Росії відвести свої війська від кордонів.

Крім того, високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель закликав Росію відвести війська від кордону України. Він також оцінив скупчення російських військ в 150 000 осіб.

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