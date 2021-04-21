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Путін виступає з посланням до Федеральних Зборів: онлайн

Новость на русском → Москва, Середа 21 квітня 2021 12:00
Путін виступає з посланням до Федеральних Зборів: онлайн Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 21 квітня 2021 року, президент Росії Володимир Путін виступає з посланням до Федеральних Зборів. Очікується, що звернення матиме так званий "постковідний" характер.

Звернення російського лідера транслюють на YouTube-каналі ТАСС.

Нинішнє послання стане вже 17-м для Путіна. Перший президент Росії Борис Єльцин виступав з посланнями шість разів, Путін - 16, Дмитро Медведєв - чотири рази.

На церемонію зазвичай запрошують близько тисячі гостей: це депутати Держдуми і сенатори, члени уряду і представники адміністрації президента, керівники судів та силових відомств, голови основних конфесій.

Що передувало посланню

Черговому посланню Путіна передувала ескалація на кордонах з Україною. Російські війська стягують під приводом навчань, але Київ і міжнародна громадськість стурбована тим, що Москва має намір спровокувати українську сторону і, можливо, перейти в наступ.

Сьогодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу вже заявив, що в Південному військовому окрузі сформували нову дивізію. Цей округ якраз знаходиться на східному кордоні України.

За офіційною причиною, бойові можливості нарощуються нібито через спроби НАТО "протидіяти нормалізації обстановки в ряді країн Закавказзя".

Які заяви може зробити Путін

Очікується, що основний акцент президент Росії зробить на соціально-економічних питаннях у світлі майбутніх вересневих виборів до Держдуми, а також на боротьбі з пандемією COVID.

Але, напевно, зовнішній політиці Путін теж приділить чимало уваги, в першу чергу Україні. Зокрема, натяки на можливі радикальні сценарії російської агресії дають листи ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна, зміст яких оприлюднили в ЗМІ. Передбачається, що він звернеться до Путіна з проханням офіційно ввести війська, прийняти "республіку до складу" Росії або визнати її незалежність.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні запропонував Путіну зустрітися "в будь-якій точці Донбасу, де йде війна" .

У Раді Федерації вже заявили, що пропозиція Зеленського є нібито піар-вивертом і не заслуговує на увагу.

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